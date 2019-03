È festa in casa Volkswagen – 1974-2019 | Golf compie 45 anni GALLERY

Casarano in serie D - è festa nel comune salentino : Il corriere salentino pubblicherà uno speciale Sport Puglia, con Bruno Conte, per raccontare attraverso la viva voce dei protagonisti questa impresa.

Il figlio di Marco Biagi : "Quella sera lo aspettavo a casa per la festa del papà" : "Il 19 marzo del 2002 era un martedì, la sera che uccisero mio padre ero in casa, con mia madre e mio fratello Francesco. Mio babbo mi aveva accompagnato, quella mattina, sui viali, a Bologna, al ritrovo con i compagni di scuola, perché facevo una gita di classe a Mantova". Il figlio di Marco Biagi, Lorenzo, 30 anni, ha raccontato a Adnkronos il ricordo del tragico giorno di 17 anni fa in cui le Nuove Br uccisero il giuslavorista a ...

festa del papà 2019 : «Imbocchiamo strade diverse ma torniamo sempre a casa» : papà si è congedato da poco. Ricordo ancora l'ultima volta che lo vidi. Era sdraiato su un lettino d'ospedale che mi diceva, sto bene, vai pure. Minimizzava tutto, lui. Non ha mai voluto essere un peso per gli altri durante la sua malattia. Piuttosto teneva tutto dentro, per cercare di placare gli animi tormentati che gli erano vicini. Era una forma di protezione nei confronti di chi gli stava accanto. Lo capii dopo. Capii dopo tante cose. Ma ...

Camorra - i familiari di 4 vittime innocenti del clan dei Casalesi manifestano al Viminale : Chiedono il riconoscimento dello status che finora non è stato concesso in base ad alcune norme sulla non estraneità ad ambienti deliquenziali e sul quarto grado di parentela

Biathlon - Pagelle individuale Mondiali 2019 : Peiffer trova la magia - doppia festa in casa Boe - Hofer buon quinto : Oggi si è disputata l’individuale maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon vinta dal tedesco Arnd Peiffer davanti al bulgaro Vlasov e al norvegese T. Boe mentre l’azzurro Lukas Hofer ha concluso in quinta posizione. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce. ARND Peiffer: 10. Il tedesco non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo in questa specialità, oggi trova un incredibile zero e conquista una ...

Roma - manifestazione per il diritto alla casa : 'Italiani e migranti indivisibili' : manifestazione per il diritto alla casa a Roma. I Movimenti per il diritto all'Abitare hanno organizzato un sit-in contro il Piano casa, varato nel 2014, e contro il decreto sicurezza che, a loro dire,...

festa del gatto - oggi coccole in più ai felini di casa : Sono otto milioni, circa, i gatti che vivono nelle case degli italiani. E oggi che è la loro giornata internazionale vanno coccolati più del solito. Perché al di là delle divisioni tra chi adora l'...