Ducati | Dall Igna ' Ci hanno copiato il cucchiaio | la vittoria in Qatar ci è costata cara'

MotoGP - GP Argentina. Dall'Igna : 'Ducati con lo spoiler abbassa la temperatura di 8 gradi' : Che cosa faranno gli avversari? "Il mondo delle corse è così da sempre. Se uno ha una buona idea e gli altri ne comprendono i vantaggi e riescono a riprodurla la copiano. E' quello che abbiamo fatto ...

MotoGp – Dall’Igna risponde a Leitner : il capo di Ducati Corse pungente : Gigi Dall’Igna e la frecciatina a Leitner: la risposta del boss Ducati Corse al team manager KTM Il caso spoiler Ducati ha scatenato infinite polemiche e qualche lite tra team: Honda, KTM, Aprilia e Suzuli hanno presentato ricorso contro l’appendice montata sulla Desmosedici Gp, perchè reputata irregolare, ma la FIM ha recentemente confermato la vittoria di Dovizioso in Qatar e la regolarità della novità Ducati montata sul ...

MotoGp – Leitner vs Dall’Igna - la guerra continua? “Ducati furba? E’ stato Gigi a dire che…” : Leitner torna sullo spoiler Ducati e il botta e risposta con Gigi Dall’Igna: le parole del team manager di KTM La decisione della Corte d’Appello FIM riguardo lo spoiler Ducati non ha lasciato tutti soddisfatti: i team che hanno presentato ricorso, infatti, hanno sì accettato la sentenza, ma chiedono più chiarezza nel regolamento. Non sono mancati i battibecchi tra manager, ingegneri, a.d. e capotecnici. ph. sito KTM Racing In ...

MotoGp - la KTM a muso duro contro la Ducati : il team manager Leitner accusa pesantemente Dall’Igna : Il team manager della KTM si è scagliato contro Dall’Igna, accusandolo nuovamente dopo il caso spoiler scoppiato in Qatar Non si placano le polemiche intorno al caso Ducati, scoppiato in Qatar per lo spoiler montato sotto al forcellone delle Ducati di Dovizioso, Petrucci e Miller. LaPresse/Alessandro La Rocca Quattro team si sono rivolti alla FIM per fare chiarezza su questa appendice aerodinamica, la cui finalità verrà ...

MotoGp – Dall’Igna ed il caso spoiler - il direttore generale Ducati furioso : “mi arrabbiai con Petrucci ai test perchè” : Gigi Dall’Igna non ci sta: le parole del direttore generale Ducati sul caso spoiler, che ha costretto il team a rivelare troppo dettagli E’ arrivato il giorno che in tantissimi aspettavano: oggi la Corte d’appello della FIM prenderà la sua decisione riguardo lo spoiler montato sulla Desmosedici Gp al Gp del Qatar. La Ducati è certa di aver rispettato le regole, mentre quattro team rivali chiedono che venga impedito al ...

MotoGp – ‘Caso Ducati’ - Max Biaggi non ha dubbi : “bisogna prendere spunto dalla F1! Ecco il mio parere” : Max Biaggi ed il caso Ducati: le parole dell’ex centauro romano sulle polemiche nate dopo il Gp del Qatar ed il ricorso di quattro team contro lo spoiler della squadra di Borgo Panigale Il caso spoiler nato dopo il Gp del Qatar a causa del ricorso presentato da quattro team contro il forcellone usato in gara dalla Ducati, reputato irregolare. In attesa della decisione della FIM, che dovrebbe essere annunciata prima del Gp ...

MotoGP - Dall'Igna - Ducati - : 'Le ali della Honda per noi sono pericolose' : Comportamenti come quello di Doha fanno male allo sport, tolgono credibilità alla federazione e al campionato. E questo è un male, per tutte le persone che vivono per questo sport, che credono in ...

MotoGP : la Ducati al contrattacco. Gigi Dall’Igna : “Valutiamo un ricorso contro le ali Honda” : Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ancora c’è una decisione che dev’essere presa, la questione relativa al risultato pendente del GP del Qatar, vinto in pista da Andrea Dovizioso. A parlare è Gigi Dall’Igna, il responsabile del reparto corse della casa di Borgo Panigale. Dall’Igna, ai microfoni di Sky Sport, tuona: “Sono rimasto abbastanza sorpreso, soprattutto dal comportamento ...

Ricorso contro Ducati - Dall'Igna all'attacco per la difesa della MotoGP : Quello che sembra un attacco da parte di Gigi Dall'Igna, in realtà é una difesa al sistema MotoGP. È vero, il direttore generale Ducati Corse minaccia un reclamo alla Honda per le ali montate in Qatar ...

MotoGP - Dall'Igna : 'Ducati valuta reclamo contro le ali Honda' : Per la prima volta nell'era moderna della MotoGP il risultato di una gara, la vittoria di Dovizioso in Qatar, non è ancora confermata, bisognerà aspettare la corte d'appello della FIM. Proprio perché ...

MotoGp - adesso è guerra aperta tra Ducati e Honda : la minaccia di Dall’Igna fa tremare i giapponesi : Interrogato sulla questione spoiler, Gigi Dall’Igna ha risposto per le rime paventando un contro ricorso nei confronti della Honda La Ducati adesso passa al contrattacco, mettendo nel mirino la Honda. Alla Casa di Borgo Panigale non è affatto piaciuta la presa di posizione del team giapponese, così ha deciso di rispondere per le rime paventando la possibilità di presentare un contro ricorso. Parole e musica di Gigi Dall’Igna ...

MotoGP - la vittoria di Andrea Dovizioso è sub-judice. Ducati a rischio squalifica - Dall’Igna tranquillo : La splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019, classe MotoGP, è sub-judice. Il forlivese rischia una squalifica che, di fatto, comprometterebbe in partenza la corsa al Mondiale. Honda, Aprilia, Suzuki e Ktm, nella serata di ieri, hanno presentato ricorso alla Commissione Gara per la pinna ancorata al forcellone della GP19, ritenendola un’irregolare appendice aerodinamica. Gli steward hanno respinto la richiesta dei team, ...

MotoGp – Dall’Igna difende Petrucci e svela la mossa della Ducati : Marquez segnalato alla direzione gara : Petrucci-Marquez è già polemica: Gigi Dall’Igna svela il chiarimento con la direzione gara sulla strategia del pilota della Honda in qualifica Le prime qualifiche di stagione della MotoGp tenute in Qatar non sono state caratterizzate solo dalla pole position di Maverick Vinales, ma anche da una disputa tra Honda e Ducati. Marc Marquez, apparentemente in difficoltà nei primi minuti della Q2, è riuscito a segnare il terzo tempo alla ...

MotoGp 2019 - si parte dal Qatar. Dalle Ducati a Rossi : tutti hanno buoni motivi per sperare nella fine dell’era Marquez : “C’è il dream team della Honda, i due italiani sulla Ducati, io e Maverick. Rins con la Suzuki. E fa sette. Aggiungete Bagnaia, Morbidelli, Crutchlow. Sono dieci piloti che possono tranquillamente vincere ogni gara, da qui a novembre”. Il riassunto lo ha fatto Valentino Rossi, uno che a 40 anni e alla 24esima stagione di mondiale probabilmente qualcosa di moto ci capisce: per tutti i piloti e gli addetti ai lavori la MotoGp ...