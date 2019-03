Dopo aver tappezzato Milano e Roma ' È sempre bello' è finalmente di tutti

Torino - tifoso ferito Dopo avere afferrato un petardo acceso : la Juventus dovrà risarcirlo con 80mila euro : Il mortaretto era stato lanciato nel settore bianconero dalla tifoseria ospite. Per la Cassazione la società non ha preso tutte le precauzioni necessarie. E il gesto di prendere il "botto" per scagliarlo via fu "istintivo"

Trame Il Segreto : Saul finisce in prigione Dopo aver difeso Julieta da Lamberto Molero : La famosa soap opera spagnola “Il Segreto” nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche mese, svelano che la rivalità tra Severo Santacruz ed Eustaquio Molero, a causa della gestione dei terreni di Las Lagunas, coinvolgerà anche Julieta Uriarte e Saul Ortega. Quest'ultimo impedirà a Lamberto di approfittarsi della sua amata, minacciandolo con ...

WGC Match Play - per Molinari ottavi vicini Dopo aver battuto Olesen : ... 5/4,, dalla terza alla settima buca ha infilato un eagle e tre birdie e ha preso un vantaggio di 4 up risultato poi decisivo nell'economia del gioco. Il danese ha comunque provato a reagire e ha ...

Cisti nel cervello Dopo aver mangiato carne di maiale cruda : 18enne ha le convulsioni e muore : Il caso, riportato dal famoso New England Journal of Medicine, della morte di un ragazzo indiano di 18 anni a causa di numerose Cisti nel suo cervello provocate da larve del parassita Taenia solium, la cosiddetta tenia di maiale. Il giovane sarebbe stato contagiato dopo aver mangiato carne poco cotta.Continua a leggere

Coez : Dopo avere invaso Milano e Roma arriva l'album 'È sempre bello' : Muri, bus, tram di Roma e Milano. Sono state queste le tele su cui Coez ha voluto dipingere il suo nuovo album, 'È sempre bello', in uscita il 29 marzo per Carosello. Il cantautore ha portato nelle ...

Donna dà alla luce 2 gemelli un mese Dopo avere partorito : Una Donna del Bangladesh ha dato alla luce due gemelli quasi un mese dopo aver già partorito un neonato prematuro. Arifa Sultana, 20 anni, ha avuto il suo bimbo a fine febbraio, ma 26 giorni dopo è stata ricoverata di nuovo in un altro ospedale per un dolore allo stomaco. Solo allora i medici hanno scoperto che era ancora incinta di due gemelli, che erano in gestazione in un secondo utero, e hanno dunque eseguito un cesareo d’urgenza. I ...

Reddito cittadinanza - Paragone a Taverna : “Commossi Dopo ok al Senato”. Lei : “Era il sogno di Gianroberto Casaleggio” : Il Reddito di cittadinanza e quota 100 sono diventati ufficialmente legge dopo l’ok al Senato. E Gianluigi Paragone ha festeggiato con Paola Taverna e Nicola Morra del M5s: “Ho visto voi della prima legislatura commossi dopo l’approvazione”. “Era la nostra battaglia e il sogno di Gianroberto Casaleggio“. L'articolo Reddito cittadinanza, Paragone a Taverna: “Commossi dopo ok al Senato”. Lei: ...

Sarà riesumato il cadavere di Raffaello Bucci - che era morto Dopo essere stato interrogato per le presunte infiltrazioni della ’ndrangheta nel tifo organizzato della Juventus : La procura di Cuneo ha autorizzato la riesumazione del cadavere dei Raffaello Bucci, il tifoso della Juventus che si era suicidato dopo essere stato interrogato per le presunte infiltrazioni della ’ndrangheta nel tifo organizzato juventino. Bucci, morto nel 2016, era stato per

Monsanto dovrà risarcire con 80 milioni di dollari un uomo che aveva sviluppato un tumore Dopo aver usato l’erbicida Roundup : Monsanto dovrà risarcire con 80 milioni di dollari (circa 70 milioni di euro) un uomo che aveva sviluppato un tumore dopo aver usato per vent’anni anni il famoso erbicida Roundup, a base di glifosato. Il risarcimento è stato stabilito dalla stessa giuria

Nicolò Daversa morto Dopo il farmaco fatale - sequestrato il cellulare al medico indagato : Ancona, 28 marzo 2019 - Ha assunto un farmaco generico per curare un mal di gola, con la stessa molecola e principio attivo del farmaco di marca Rocefin che aveva preso un paio di mesi prima quando ...

Tennis - condannato l’aggressore di Petra Kvitova : otto anni di reclusione Dopo averle ferito la mano : Giustizia è fatta. Il Tribunale di Brno ha condannato a otto anni di reclusione l’uomo che nel dicembre 2016 entrò nella casa di Petra Kvitova e l’aggredì con un coltello ferendole gravemente la mano sinistra. La Tennista ceca, vincitrice a Wimbledon nel 2011 e nel 2014, occupa attualmente il secondo posto nel ranking WTA ed è ormai tornata ai massimi livelli dopo il triste episodio di due anni fa che comunque le creò logicamente ...

Migranti - Matteo Salvini : “Mercantile dirottato Dopo aver salvato naufraghi. Sono pirati” : Matteo Salvini ha detto che il mercantile Elhiblu I con un gruppo di Migranti a bordo, salvati da un naufragio di fronte alle coste libiche, sta facendo rotta verso Malta: "Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con Migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l'Italia la vedranno col cannocchiale".Continua a leggere