Donne pedofile: “Sono tantissime, madri e insegnanti: ma si raccontano che è ‘amore'” (Di venerdì 29 marzo 2019) L'esperta, Eliana Lamberti, ci racconta chi sono le Donne pedofile. "madri, insegnanti, babysitter. Si tratta spesso di Donne materne e accudenti che scelgono vittime con scarsa autostima. Li inducono a fare cose che non vogliono, convincendosi che lo fanno per 'amore'. Un caso limite? Una madre che sodomizzava il figlio ogni giorno".



MaximTheatino : RT @fouriousandfast: @ilgiornale Giulia Buongiorno , parla da ministro o , da proprietaria di un centro antiviolenza per donne ? Perché nes… - Giuliocelso : RT @fouriousandfast: @ilgiornale Giulia Buongiorno , parla da ministro o , da proprietaria di un centro antiviolenza per donne ? Perché nes… - t0kyobby : Dare il beneficio del dubbio a donne PEDOFILE non è femminismo ????????????????