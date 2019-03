Donald Trump riparte da Grand Rapids | missione 2020 | Dem chiedano scusa per il

Donald Trump firma il decreto di riconoscimento della sovranità di Israele sulle Alture del Golan : Parlando a fianco del presidente americano Donald Trump il premier ha elogiato la politica della Casa Bianca. "Israele non ha mai avuto un amico migliore" del presidente statunitense Donald Trump, ...

Donald Trump : "È ora di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan" : Per Donald Trump le alture del Golan appartengono a Israele. Su Twitter il presidente degli Stati Uniti scrive: "Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere pienamente la sovranità di Israele sulle alture del Golan, che hanno un'importanza strategica e di sicurezza per lo Stato di Israele e la stabilità della regione"After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel's Sovereignty over ...

C’è un rapporto fra il cambiamento climatico e Donald Trump : Coloro i quali negano o minimizzano il cosiddetto cambiamento climatico e la parte che vi tengono gli animali umani rinunciano oltretutto a una constatazione eccitante: che alla tropicalizzazione di condizioni meteorologiche già temperate corrisponde la tropicalizzazione della vita civile e politica

Stipendio Donald Trump per sicurezza nazionale - quanto ha donato : Stipendio Donald Trump per sicurezza nazionale, quanto ha donato Che a spingerlo alla conquista della poltrona dello Studio Ovale non fossero stati gli zeri dell’assegno annuale, è sempre stata opinione piuttosto diffusa. Eppure la scelta del presidente americano Donald Trump di non percepire nemmeno un dollaro dei 400mila del suo Stipendio, non era affatto scontata. Così come non lo è la decisione di destinare un quarto del totale al ...

Donald Trump ha usato per la prima volta il suo potere di veto : Contro la risoluzione del Congresso che bocciava l'emergenza nazionale dichiarata da Trump per costruire il muro con il Messico

Contro Donald Trump corre anche Beto O'Rourke - perdente di successo : "Mi candido" : Beto O'Rourke scioglie le riserve e scende in campo per sfidare Donald Trump. Lo fa con Ktsm, una tv locale della sua città in Texas: "Sono soddisfatto di quello che El Paso ha fatto e di quello che rappresenta. Questa è una buona fetta del perché mi candido. La città è il miglior esempio di questo paese al suo meglio". L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, prima dell'arrivo di Beto in Iowa, ...

Donald Trump pronto ad abbandonare i negoziati con Pechino : ... sottolineando come "la Cina non stia andando bene", riferendosi al rallentamento dell'economia del gigante asiatico. Trump ha comunque notato come il presidente Xi Jinping abbia visto "che sono ...

Donald Trump ha deciso di sospendere l’uso dei Boeing 737 Max : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di sospendere con un ordine di emergenza l’uso dei Boeing 737 Max, il modello dell’aereo precipitato in Etiopia domenica scorsa. La US Federal Aviation Authority (FAA), l’agenzia federale statunitense che si

Anche Donald Trump ferma i voli del Boeing 737 Max : Donald Trump ha annunciato che fermerà i voli del Boeing 737 Max 8 e 9 dopo l'incidente del volo Ethiopian Airlines sulla rotta Addis Abeba-Nairobi. L'ordine ha "effetto immediato". Oggi Anche il Canada ha annunciato la chiusura dello spazio aereo per i velivoli.Il Nyt aveva scritto di una telefonata fra il Ceo della Boeing, Dennis A. Muilenburg, e il presidente americano, in cui il manager aveva "espresso la propria fiducia nella ...

Boeing 737 - Donald Trump : "Gli aerei di oggi sono troppo complessi. Non voglio che a guidarli sia Einstein - ma un pilota" : Dopo la tragedia Donald Trump del Boeing 737 Max precipitato in Etiopia, Donald Trump interviene sulla questione della sicurezza degli aerei. In un post su Twitter scrive: "Gli aeroplani stanno diventando fin troppo complessi da far volare", una "complessità che crea pericolo". "Non sono più necessari i piloti ma piuttosto gli informatici del Mit. Non voglio che Albert Einstein sia il mio pilota. Io voglio che a grandi ...

Donald Trump avverte Merkel : "Se affidate il 5G a Huawei limiteremo lo scambio di informazioni dell'intelligence" : Donald Trump avverte Angela Merkel: se aprite le porte a Huawei per la realizzazione delle reti 5G gli Usa sono pronti a limitare la loro collaborazione con la Germania nel campo dell'intelligence.È quanto emerge da una lettera inviata al governo tedesco dall'amministrazione Usa, come riporta il Wall Street Journal.La lettera reca la data di venerdì 8 marzo e la firma dell'ambasciatore americano a Berlino Richard Grenell, ed ...