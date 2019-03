Domenica 31 Marzo 2019 torna l’Ora Legale | ecco quanto risparmieremo e cosa accadrà dal

Il Popolo degli ulivi invita tutti a partecipare al Sit In informativo di Domenica 31 marzo 2019 ore 15.00 in Piazza Sant'Oronzo a Lecce. : ... - lo sblocco della "black list"- È impensabile imporre ad una regione il blocco alla commercializzazione e all'impianto di circa 300 tipi di vegetali , fondamentali per l'economia dei vivaisti e ...

Domenica In anticipazioni : gli ospiti di Mara Venier del 31 marzo : Domenica In: Rocio Munoz Morales annuncia le nozze con Raoul Bova da Mara Venier? Si preannuncia una puntata di Domenica In davvero spumeggiante e che potrebbe far discutere quella che andrà in onda il 31 marzo. Anche per il nuovo appuntamento Mara Venier ha deciso di puntare in alto. Come svelato dalle anticipazioni, tra gli ospiti di Domenica In del 31 marzo ci sarà Rocio Munoz Morales, la bellissima modella che sarà protagonista di un tango ...

Domenica in e gli ospiti del 31 marzo 2019 (Anteprima Blogo) : Da lassù la curva blu guarda tutti gli altri che hanno il naso all'insù. E' proprio questa la scena che ogni lunedì presentiamo ai nostri affezionati lettori delle nostre analisi auditel e a cavalcare quella curva blu, proprio come Atreyu cavalcava Falkor nel meraviglioso capolavoro di Wolfgang Petersen "La storia infinita" c'è Mara Venier.prosegui la letturaDomenica in e gli ospiti del 31 marzo 2019 (Anteprima Blogo) pubblicato su ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 29 e Domenica 31 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1915 de Il SEGRETO di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019: Fernando fa inviare a Carmelo una notevole somma di denaro in donazione affinché vengano istituite delle borse di studio in memoria di Donna Francisca… Amancio fa ad Elsa una rivelazione molto importante… Il padre di Elsa dice di sapere che le prove del complotto tra Antolina e Jesus si trovano in una tracolla. L’oggetto, però, non è stato trovato ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 29 e Domenica 31 marzo 2019 : anticipazioni puntata 675 di Una VITA di venerdì 29 e domenica 31 marzo 2019: Olga conduce Blanca all’albero vicino al quale lei era stata abbandonata da piccola, per farle “assaggiare” lo stesso trattamento… Susana, grazie alla conferma di Liberto, è ora certa che è stata Rosina a rilevare la sartoria… Ottime notizie, finalmente, per Antonito: l’uomo che aveva minacciato i Palacios e attentato alla VITA di ...

MUSEI CIVICI - Domenica 31 marzo alle 16 attività per bambini e ragazzi in corso Giovecca : Caccia al tesoro fra le sale e il giardino della Palazzina Marfisa 27-03-2019 / Giorno per giorno Si snoderà fra le sale e il giardino della Palazzina di Marfisa d'Este, corso Giovecca 170 a Ferrara, ...

Fasano - Brindisi - - Sabato 30 e Domenica 31 marzo a Fasanolandia c'è ZooComix : ... interpretare e fotografare i vostri supereroi preferiti ma anche i protagonisti di cartoons, film, libri, fumetti, serie televisive, videogames, passeggiando tra gli stand, legati al mondo nerd, ...

L’AMORE STRAPPATO - anticipazioni prima puntata di Domenica 31 marzo : Fiction L’AMORE STRAPPATO: la trama del primo episodio del 31 marzo domenica 31 marzo 2019, in prima serata, inizia su Canale 5 la fiction L’amore STRAPPATO, che si ispira ad una storia vera di malagiustizia e che vede protagonista l’attrice Sabrina Ferilli. Ecco le anticipazioni e la trama della prima puntata: La vita ordinaria di Rosa (Sabrina Ferilli) e di suo marito Rocco (Enzo Decaro) viene sconvolta quando le forze ...

Legnano. Domenica 31 marzo si corre la Run for Parkinson’s : Lo sport diventa testimonianza. Si corre Domenica 31 marzo a Legnano (MI) la Run for Parkinson’s, manifestazione non competitiva organizzata

Programmi TV di stasera - Domenica 24 marzo 2019. Ligabue a Che Tempo Che Fa : Ligabue Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata del programma di Fabio Fazio saranno ospiti: Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due studenti che, presenti sul bus dirottato e incendiato lo scorso 20 marzo, con le loro telefonate hanno sventato la strage e salvato i loro compagni; il giornalista Carlo Verdelli; il “signore degli anelli” Jury Chechi; l’attore Alessandro Siani. Interverranno, inoltre, Toto Cutugno e ...

Domenica 31 marzo : 'ZOOrassic Park 2' - i Dinosauri allo Zoo di Napoli : ... che accompagneranno i partecipanti in un'avventura jurassica, dove si avrà l'opportunità di seguire dal vivo due spettacoli durante tutta la giornata!

Analisi Auditel : La serata di Domenica 24 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando arrivando sopra la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sostanzialmente sotto la linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia e di Non è Arena scorrono entrambe attorno al 5% di share. L'access time vede la ...

Cotignola : Da giovedì 28 a Domenica 31 marzo è tempo di 'Segavecchia' : Spazio agli spettacoli per le serate del 29 e 30 marzo: venerdì sera l'esibizione della band 'The Crock's' e sabato pianobar con Max Corvini. Grande festa fin dal mattino nella giornata di domenica ...

Ascolti TV | Domenica 24 marzo 2019. Il Silenzio dell’Acqua chiude al 14.3%. Fazio 15.3%-13.3% : Il Silenzio dell'Acqua - Ambra Angiolini Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 15.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.135.000 (13.3%). Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 The Good Doctor 2 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori con il % di ...