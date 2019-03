Domani l’Earth Hour | senza azioni si rischia di tornare al clima di 15-17 milioni di anni

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Sabato 30 marzo alle 20:30, in tutto il mondo tantissimi luoghi, dai monumenti più famosi alle abitdi privati cittadini, spegneranno le luci e centinaia didi persone parteciperanno alla grande ola di spegnimenti di Earth, l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione planetaria sul tema dei cambiamentitici.VERSO “HOTHOUSE” EARTH . Mentre i dati sul cambiamentotico in atto continuano ad aggravarsi diventa totalmente insostenibile la mancata reazione per decarbonizzare con urgenza le nostre economie. La concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera è arrivata nel 2018 a 408 ppm (parti per milione di volume), in molte giornate di questi primi mesi del 2019 sono giunte o hanno persino sorpassato le 410 ppm (nel 1750 all’inizio della Rivoluzione Industriale era di 277 ppm), il 2018 è stato il quarto anno più caldo a livello globale (da quando ...

codici_lomb : Domani torna Earth Hour, un'ora di buio dalle 20.30 per il Pianeta. - sabrybergamini : ??Domani spegni le luci e #Connect2Earth: è l'ora della Terra contro il cambiamento climatico ?? #earthHour2019… -