Disastro Ethiopian Airlines | il sistema anti-stallo era stato attivato poco prima dello

Disastro aereo Ethiopian Airlines : “evidenti analogie” con l’incidente del velivolo Lion air : Ci sono “evidenti analogie” tra l’incidente del Boeing 737 Max8 della Ethiopian Airlines, precipitato il 10 marzo, e lo schianto del volo della Lion Air in Indonesia il 29 ottobre scorso. E’ quanto emerge dall’analisi delle scatole nere, a quanto riferisce il ministero dei Trasporti dell’Etiopia. L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines: “evidenti analogie” con l’incidente del velivolo ...

Disastro Ethiopian Airlines : il Boeing 737 Max andava troppo veloce - il pilota : “problemi a controllare il velivolo” : L’aereo della Ethiopian Airlines “andava troppo veloce già dopo il decollo” è quanto emerge dall’audio della comunicazione tra la torre di controllo dell’aeroporto della capitale etiope e il pilota del volo 302. Questo secondo quanto riporta la Reuters citando una fonte che avrebbe ascoltato la conversazione del Boeing 737 Max 8, che si e’ schiantato domenica scorsa nei pressi di Addis Abeba. Il pilota ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : scatola nera a Parigi per indagini : La scatola nera dell’aereo di Ethiopian Airlines schiantatosi domenica scorsa in Etiopia è stata portata a Parigi per le necessarie indagini: lo ha reso noto la stessa compagnia via Twitter. La delegazione etiope ha portato in Francia due componenti della scatola nera, quella che registra le voci dei piloti (Cockpit Voice Recorder) e quella che acquisisce i dati tecnici (Flight Data Recorder). L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines: ...

Disastro Ethiopian Airlines - anche il Canada blocca i Boeing 737 Max. Stati Uniti sempre più isolati : Tutto questo mentre gran parte del mondo ha deciso di non far volare temporaneamente questo modello di Boeing. anche il Canada mette a terra i 737 L'ulltimo ad annunciare la decisione di non far ...

Voleva portare le figlie nel suo Paese natale - tre generazioni cancellate nel Disastro Ethiopian : La tragedia di una famiglia canadese che si trovava a bordo dell'aereo dell’Ethiopian Airlines precipitato domenica poco dopo il decollo. Kosha Vaidya, 37enne residente in Ontario, desiderava tanto far vedere alle sue figlie Ashka e Anuska Dixit il luogo in cui era nata. Con loro erano partiti anche suo marito e i suoi genitori.Continua a leggere

Disastro aereo Ethiopian Airlines : il pilota aveva “problemi di controllo volo” prima dello schianto : Il pilota dell’aereo dell’Ethiopian Airlines precipitato domenica scorsa aveva riscontrato “problemi di controllo del volo” poco prima dello schianto: lo ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia aerea, in riferimento a una conversazione registrata con i controllori del traffico aereo. “Stava avendo difficoltà nel controllo del volo dell’aereo, quindi ha chiesto di rientrare alla ...

Disastro Ethiopian Airlines - l’Enac chiude lo spazio aereo italiano ai B-737 MAX : L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha deciso di seguire quanto già fatto da alcune autorità europee chiudendo lo spazio aereo italiano ai Boeing B-737 MAX, imponendo la messa a terra dei 3 nella flotta di Air Italy. Una decisione presa in maniera cautelativa e che avrà carattere temporaneo, quanto meno sino alle prime rilevazioni delle indagini sull’incidente occorso il 10 marzo al B-737 MAX 8 di Ethiopian ...

Disastro Ethiopian Airlines : la Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 Max : Il Regno Unito, dopo il Disastro aereo della Ethiopian Airlines ha annunciato di aver bandito tutti i voli nel suo spazio aereo (una No Fly Zone) per tutti gli aerei Boeing 737 Max 8. Lo ha annunciato la Civil Aviation Authority (CAA) britannica, ricordando che lo stesso hanno già fatto le autorità di Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. L'articolo Disastro Ethiopian Airlines: la Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 ...

Disastro Ethiopian Airlines : l'aereo aveva emesso fumo e un suono metallico : Sono sei i testimoni intervistati dalla Reuters che domenica mattina si trovavano sul posto quando il Boeing 737 Max 8 si è schiantato al suolo uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Secondo le ricostruzioni l'aereo avrebbe sterzato bruscamente sopra un pascolo di mucche che fuggivano in preda al panico prima di impattare al suolo, trascinandosi dietro una gran quantità di detriti nonché un denso strato di fumo bianco. Stando sempre ai ...

Disastro Ethiopian - l’esperto dell’Aeronautica : “Non è stato un errore umano” : L'ex generale dell'Aeronautica Militare Giuseppe Lenzi non ha molti dubbi. Non è stato un errore umano : "Un aereo con un anno e qualche mese di vita, non cade per errore umano. Un aereo di quella generazione, prosegue Lenzi, non può cadere per un errore di pilotaggio, è molto probabile, come tutti abbiamo letto, che si sia creato un problema di interferenze negli apparati molto sofisticati dei computer di bordo, al 99% è questo. C'è ...

Il Disastro dell’Ethiopian - cosa sappiamo. I 6 minuti fatali e le due ipotesi di guasto : L’aereo stava viaggiando a una quota e a una velocità più basse del previsto. Testimoni riferiscono di aver notato il Boeing perdere fumo e detriti.I dubbi sul modello (nuovo) di aereo e la compagnia-gioiello

Incidente Ethiopian - trovata la scatola nera : "Ignota la causa del Disastro" : Etiopia e Cina lasciano a terra la flotta di Boeing 737 MAX. La compagnia aerea: "Anche se non conosciamo ancora la causa...