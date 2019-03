Dieta indiana con spezie e fibre | perdi peso e abbatti la glicemia

dilei

(Di venerdì 29 marzo 2019) Laè l’ideale per tornare in forma, grazie a, che ci aiutano a perderee a contrastare laalta.Questo regime alimentare prende spunto dalla cucina, basata su cibi semplici, insaporiti con le. Cardamomo, cannella, curry, peperoncino di Cayenna e zafferano sono il segreto per rendere gustoso ogni piatto, ma anche per bruciare calorie e dare sprint al metabolismo. Questi ingredienti infatti agiscono sul nostro organismo, regalandoci un senso di sazietà immediato e aumentano la temperatura corporea per favorire il dimagrimento. Non solo: lepermettono anche di tenere controllo i picchi glicemici e abbassare laalta.Il risultato? Lapermette di perdere sino a 4 kg in poche settimane, mangiando piatti gustosi, senza pesare gli alimenti e limitare le quantità. Tutto questo perché non avvertirete ...