Dichiarazioni dei redditi - perché 13 milioni di italiani non pagano l’Irpef : In 10,5 milioni rientrano nell’area delle esenzioni per effetto delle detrazioni. A questi si sommano altri 2,4 milioni di italiani che azzerano l’imposta per effetto degli «80 euro». Nel complesso i redditi dichiarati scendono di 5 miliardi attestandosi a 838 miliardi complessivi...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019. Papadakis/Cizeron in trionfo - le Dichiarazioni dei medagliati della danza : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali 2019 di Pattinaggio di figura che si concludono oggi a Saitama (Giappone). La coppia di danza è stata perfetta sul ghiaccio nipponico e ha dominato la gara in lungo e in largo come da pronostico, imponendosi per la quarta volta in carriera nella rassegna iridata: i già Campioni d’Europa e vicecampioni olimpici hanno strabiliato durante la free dance e ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019. Papadakis/Cizeron al comando - i russi inseguono : le Dichiarazioni dei protagonisti : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno messo una seria ipoteca sulla conquista della medaglia d’oro ai Mondiali 2019 di Pattinaggio di figura che si stanno disputando a Saitama (Giappone), i francesi sono semplicemente stati strepitosi durante la rhythm dance che si è disputata nella prima mattinata italiana e hanno siglato il nuovo record del mondo (88.42). I tre volte Campioni del Mondo, nonché argento alle ultime Olimpiadi ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Sui/Han battono Tarasova/Morozov. Le Dichiarazioni dei protagonisti : Wenjing Sui e Cong Han hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico, la coppia cinese è stata eccezionale ed è riuscita a conquistare il secondo titolo iridato dopo quello di due anni fa. I vicecampioni olimpici sono riusciti a operare il sorpasso nei confronti dei russi Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov grazie a un bellissimo programma libero, l’esercizio sulle note di Rain, In Your Black Eyes di Ezio ...

Le notizie del giorno – La classifica dei 50 migliori allenatori al mondo e le Dichiarazioni shock della madre di Rabiot : Le notizie del giorno – France Football, nota rivista di calcio francese che assegna anche il Pallone d’oro, ogni tanto si cimenta nella pubblicazione di classifiche particolari legate ai personaggi del mondo pallonaro. Di recente, ha stilato la classifica dei 50 migliori allenatori della storia del calcio. Decisione difficile, anche perché bisogna tener conto delle diverse epoche calcistiche e dei vari cambiamenti. Al primo posto, Rinus ...

Inps senza testa - bloccate le Dichiarazioni dei pensionati : MILANO - Si sta protraendo, e complicando, la partita per la nomina di un commissario Inps, destinato a diventarne presidente. Se il M5s ha spuntato l'accordo per il professor Pasquale Tridico, padre ...

PRATO - FIGLIO DELLA PROF È DELL'ALUNNO : CONFERMA DEL DNA/ Le Dichiarazioni dei legali : PROF di PRATO: il FIGLIO è DELL'ALUNNO 14enne, la CONFERMA attraverso l'esame del Dna. Le dichiarazioni dei legali DELLA donna

Isola dei famosi : Fabrizio Corona torna sul caso Fogli e promette “Dichiarazioni straordinarie” : Fabrizio Corona annuncia “dichiarazioni straordinarie” sul caso Riccardo Fogli: ecco cosa ha detto Fabrizio Corona annuncia una conferenza stampa in cui tornerà a parlare del caso Riccardo Fogli, promettendo delle dichiarazioni “straordinarie e senza esclusione di colpi”. L’ex re dei paparazzi si scaglia contro chi ha messo in giro la voce secondo la quale per […] L'articolo Isola dei famosi: Fabrizio Corona ...

Prostituzione - primo ok in Veneto per albo comunale e Dichiarazioni dei redditi. Salvini : “Ora riaprire le case chiuse” : Per il momento è solo una proposta di legge statale, eppure parte dal Veneto la campagna parlamentare per riaprire le case chiuse e istituire un albo che regolamenti la Prostituzione. La quinta commissione del consiglio regionale ha dato il via libera alla proposta avanzata da Antonio Guadagnini di “Siamo Veneto” che dovrà ora essere approvata dal consiglio regionale e quindi seguire l’iter di approvazione statale per riformare la legge ...

Monopoli-Juve Stabia : le Dichiarazioni dei protagonisti in casa Monopoli : Scienza, tecnico del Monopoli: " Sono felice per il risultato. Giocare contro questa grande Juve Stabia è un onore. Forse non abbiamo interpretato bene la superiorità numerica. Nel primo tempo non ...

Tunisia : Ennahda condanna le Dichiarazioni di uno dei suoi leader contro presidente Essebsi : Tunisi, 16 feb 12:53 - , Agenzia Nova, - Il movimento islamico moderato Ennahda, prima forza politica della Tunisia, ha condannato in un comunicato le dichiarazioni rilasciate di... , Tut,