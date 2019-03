Di nuovo in campo con la Serie A per la 29a giornata | William Hill schiera le proprie

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Le sfide iniziano con l’anticipo del Bentegodi tra Chievo e Cagliari. Il punto di Bergamo ha spento paradossalmente le ultime velleità di salvezza dei clivensi, considerando che tutte o quasi le rivali hanno vinto. Il Cagliari, invece, ha ottenuto tre punti fondamentali contro la Fiorentina, anche considerando l’andamento della classifica. I sardi, tuttavia, proseguono con un ritmo altalenante, che li vede registrare risultati molto positivi in casa ma altrettanto negativi in trasferta. I gialloblu ne potranno approfittare in questa sfida, sperando in una perfomance fallimentare degli ospiti per ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Il match è piuttosto in equilibrio secondo la lavagna di, con la formazione di casa leggermente favorita (2.75) e gli avversari che seguono a breve distanza a 3.00, stesso valore del pareggio. Interessante la ...

