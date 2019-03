Di Maio stoppa la Lega | Mai nessuno dei 5 stelle voterà legge per facilitare

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) M5S ha consentito l'approvazione dellasulla legittima difesa, cavallo di battaglia leghista, ma non accetterà mai una norma che facilita l'acquisto di armi in Italia. A dirlo è Luigi Di, vice premier M5S, in merito a una proposta dipresentata dalla"Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io un Paese con la libera circolazione delle armi non lo voglio. Non lo vuole il MoVimento 5e sono sicuro non lo vogliano nemmeno gli italiani" scrive su Facebook Luigi Di. "Se mai un giorno avrò la fortuna di avere un figlio, voglio che vada a scuola sereno e tranquillo, che da adolescente passi il tempo a studiare e a viversi la vita, non che trovi il modo di comprarsi facilmente una pistola. Abbiamo fin troppi problemi da risolvere in questo Paese, non aggiungiamone altri", prosegue il vice premier. "C'è una proposta difirmata ...

