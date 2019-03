Di Maio | M5S non voterà mai per acquisto armi più facile

Di Maio : non voglio paese con libera circolazione armi - né io né M5S : Roma – “Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io un paese con la libera circolazione delle armi non lo voglio. Non lo vuole il MoVimento 5 Stelle e sono sicuro non lo vogliano nemmeno gli italiani”. Cosi’ su facebook il vicepremier Luigi Di Maio risponde alla proposta leghista. “Se mai un giorno avro’ la fortuna di avere un figlio- aggiunge- voglio che vada a scuola sereno e tranquillo, che da adolescente ...

Camera respinge emendamento sul 'revenge porn' - M5S vuole legge ad hoc. Le parlamentari d'opposizione occupano i banchi. Di Maio : 'Lo ... : Il leghista Turri, primo firmatario dell'emendamento, ricorda che i pareri sulle richieste di modifica relative all'articolo 4 non sono ancora stati resi, e "ogni considerazione politica è rinviata ...

Luigi Di Maio e il M5s perdono pezzi : chi è la donna che li scarica per andare con la Lega di Salvini : Il M5s e Luigi Di Maio non perdono solo consensi, ma anche pezzi. E sempre in favore della Lega di Matteo Salvini, che sempre più cannibalizza i pentastellati. L'ultimo caso, di cui dà conto Italia Oggi, arriva da Firenze: un paio di giorni fa, Veronica Ravagli è stata nominata assessore nella giunt

Alessandro Di Battista - boia grillino : indiscreto - così caccia Luigi Di Maio e ammazza il M5s : Il Movimento Cinquestelle che invoca la resurrezione di Alessandro Di Battista assomiglia molto ad un condannato a morte che, in preda alle sofferenze inflitte dal boia, chieda il colpo di grazia, o agli esponenti del Partito Democratico i quali, all' ennesima sconfitta, si accaniscono di più nella

Otto e mezzo - il sondaggio dalla Gruber che affossa per sempre Di Maio : come ha ridotto il M5s : Il colpo definitivo agli ultimi dubbi del M5s arriva dal sondaggio di Demopolis diffuso a Otto e mezzo da Lilli Gruber. La rilevazione lascia poco spazio all'immaginazione grillina, inchiodando il partito di Luigi Di Maio al 22%, appena un punto sopra il Partito democratico di Nicola Zingaretti. Leg

M5s - la Lega di Salvini si è divorata il partito di Di Maio : l'attacco hacker cancella il sito ufficiale : È un periodaccio per il M5s di Luigi Di Maio, già alle prese con le scoppole elettorali che da mesi umiliano i grillini in ogni regione in cui si sono presentati. A godere ancora una volta è la Lega di Matteo Salvini, anche quando si mettono in mezzo gli hacker. Per tutto il giorno, come ha scoperto

Carta Bianca - Ornella Vanoni : “Il M5S? Sembravano interessanti - ora Di Maio fa tenerezza con quelle occhiaiette. Salvini? “E’ ‘il ce l’ho duro'” : Ornella Vanoni è stata ospite di Carta Bianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rai3. Toto Cutugno, con cui ha condiviso l’esperienza a Ora o mai più, è finito nella famosa black list ucraina: “Non lo fanno entrare in Ucraina? Ma gli ucraini odiano Putin”, esordisce la cantante per poi aggiungere un particolare aneddoto: “Avevo una cameriera ucraina che i primi giorni mi ha detto: ‘Lei sa come si può fare a ...

Cittadinanza Ramy - Patuanelli (M5S) : “Di Maio è riuscito a convincere Salvini - atto dovuto” : “Luigi Di Maio è riuscito a convincere Matteo Salvini a concedere la Cittadinanza a Ramy. Un atto dovuto a cui non potevano sottrarci”. Queste le parole di Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle, durante le dichiarazioni alla stampa a palazzo Madama. L'articolo Cittadinanza Ramy, Patuanelli (M5S): “Di Maio è riuscito a convincere Salvini, atto dovuto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s - Villarosa : “Salvini? Di Maio in versione Bud Spencer replica bene. Decreto su truffati banche? Tria lo firmi subito” : “Salvini ci fa ombra? E’ vero, ma Luigi riesce a replicare bene. Adesso è in versione Bud Spencer“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il sottosegretario M5s alle Finanze, Alessio Villarosa, commenta ironicamente il rapporto di forza tra i due vicepresidenti del Consiglio. Il politico si esprime anche sull’esito delle elezioni regionali in Basilicata: “Per me ...

Europee - leadership M5S a rischio. E Di Maio cerca ancora Di Battista : ' Certo che Luigi è sotto tiro ed è a rischio ma lo è praticamente dal giorno dopo la formazione del governo '. Lo ha confidato una persona molto vicina al leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio ...

Crisi M5S - Di Maio a Dibba : "Aiutaci". Ma lui prende tempo : "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata". Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, subito dopo la terza sconfitta pentastellata di fila dopo Abruzzo e Sardegna. Al netto delle parole di circostanza, nel MoVimento c'è una certa preoccupazione. Le elezioni europee incombono e i 5 Stelle hanno bisogno di sfruttare tutte le armi a loro disposizione. Compreso Alessandro Di Battista. Malgrado la maretta degli ultimi tempi, ...

Cittadinanza a Ramy - Lega e M5s divisi. Di Maio e Bonafede : “Diamogliela”. Ma per Salvini : “Non ci sono i presupposti” : “Diamo la Cittadinanza a questo ragazzo“. Dalle pagine del Corriere della Sera, il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce ancora una volta la volontà sua e del Movimento 5 Stelle di accogliere la richiesta di Ramy Shehata, il ragazzino di origine egiziana che ha sventato l’attacco al bus di San Donato milanese, e concedergli la Cittadinanza italiana per meriti. Parole che suonano come una replica al suo omologo Matteo Salvini, che prima ...

Luigi Di Maio umilia Alessandro Di Battista : "Basta viaggi. Forse qualcuno ha paura di...". Esplode il M5s : Lo "sbrocco" di Luigi Di Maio è completo. Anche il Fatto quotidiano, il giornale più grillino d'Italia, è costretto ad ammettere con un filo d'imbarazzo che la sconfitta alle regionali in Basilicata ha fatto perdere la testa al leader del Movimento 5 Stelle. Talmente nervoso da, nell'ordine: parlare

Lega-M5s - nuove tensioni tra Basilicata ed Europee | Di Maio : "Salvini ci graffia - noi no" : Ventisei maggio: è su questo giorno che ormai si concentrano le nubi sul governo giallo-verde. Il voto lucano conferma il trend in ascesa della Lega e del centrodestra e registra, al di là del fatto che siano il primo partito, un ulteriore riduzione di consenso per il M5s rispetto alle Politiche