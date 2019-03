Di Maio contro la Lega : «Il M5S non voterà mai una legge per le armi facili» : Il vicepremier contro la proposta di legge promossa da 70 parlamentari: «Io non voglio un paese con la libera circolazione delle armi. Più sostegno alle famiglie, non più armi»

Revenge Porn - scontro in Aula. Di Maio ci ripensa : “Voteremo l’emendamento delle opposizioni” : Luigi Di Maio annuncia dagli Stati Uniti che alla Camera il M5S voterà sì all'emendamento che introduce il reato del Revenge Porn nel Codice rosso, il ddl contro la violenza di genere: "Martedì si deve votare l'emendamento sul Revenge Porn, un primo passo per poi passare anche alla legge che abbiamo già depositato in Parlamento".Continua a leggere

Radio Radicale - Di Maio non risponde al cdr. L’appello di Bersani : “Ma scherziamo? Non si può negare un incontro” : “Sono molto preoccupato per la mancata risposta del ministro Di Maio al comitato di redazione di Radio Radicale e faccio mia la loro richiesta”. Così il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, esordisce nel suo appello al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che, come lamentato oggi dal cdr di Radio Radicale in un comunicato, non ha risposto alla richiesta di incontro avanzata oltre una settimana fa, in vista della ...

Conte e Di Maio vanno contro il "metodo Lega" : Conte e Di Maio cominciano a essere stufi di Salvini . Quello che a Palazzo Chigi, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, chiamano 'metodo Lega' inizia a dar fastidio. E non è escluso che tra ...

Il controviaggio americano di Di Maio - di P. Salvatori - : E nella narrazione della politica diventa un altro tassello di quella strategia comunicativa che il Movimento 5 stelle sta provando a cucire sopra gli impeccabili abiti del leader per uscire dal cul ...

Il controviaggio americano di Di Maio : Di Maio "l'amerikano". Progettato da mesi e definito nelle ultime settimane, la congiuntura politica ha trasformato il viaggio di Luigi Di Maio negli Stati Uniti in una risposta alla cinque giorni che ha visto il leghista Giancarlo Giorgetti protagonista oltre Atlantico non più di qualche settimana fa. Con lo spettro della crisi che a Roma si tinge del verde leghista. Perché nessuno, nella war room del capo politico ha capito quali ...

Matteo Salvini - retroscena-bomba : 'Si tiene Di Maio - si prende tutto e poi...'. Gioco - partita - incontro : Non chiederà rimpasti, scrive Repubblica, non prenderà nessun ministero pesante, Economia o Esteri che siano. Farà in modo, invece, che sia Luigi Di Maio a decidere di chiudere con il governo ...

Matteo Salvini - retroscena-bomba : "Si tiene Di Maio - si prende tutto e poi...". Gioco - partita - incontro : Un logoramento lento, nessun blitz. Matteo Salvini, dopo il nuovo trionfo elettorale alle regionali in Basilicata ha gelato i suoi in via Bellerio: "Toglietevi dalla testa che stacco la spina assumendomi la responsabilità di una crisi di governo, anche se dovessimo prendere il doppio dei consensi de

Luigi Di Maio - il retroscena : 'Ha visto i sondaggi e ha deciso di farla finita'. L'arma finale contro Salvini : Se Matteo Salvini sta alzando il tiro, punzecchiando il Movimento 5 Stelle su ogni questione schernendo anche ogni, minimo, successo, Luigi Di Maio guarda i sondaggi che danno i grillini a picco. Ed è ...

Luigi Di Maio - il retroscena : "Ha visto i sondaggi e ha deciso di farla finita". L'arma finale contro Salvini : Se Matteo Salvini sta alzando il tiro, punzecchiando il Movimento 5 Stelle su ogni questione schernendo anche ogni (minimo) successo, Luigi Di Maio guarda i sondaggi che danno i grillini a picco. Ed è questo che ha fatto decidere al leader pentastellato il cambio di linea. Una sterzata che il Corrie

Italia-Cina - via libera all'intesa ma è scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...

Italia-Cina - c'è l'ok all'intesa ma è scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...

Italia-Cina - c'è l'ok all'intesa ma è scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...

Cina - l'ultimo scontro tra vicepremier. Salvini gela Di Maio : 'Lui ha il diritto di parlare, io come Ministro dello Sviluppo Economico ho il dovere di fare i fatti. Solo oggi, qui, sono stati firmati accordi del valore di 2,5 miliardi. Questi sono i fatti che mi ...