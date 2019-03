Decennale Terremoto - "Fatti di Memoria" presidio permanente tra Passato - Presente e Futuro : L'Aquila - Un presidio in centro storico, Via Verdi, n. 6, organizzato da un gruppo di associazioni del territorio, che rimarrà aperto dal 30 marzo al 6 aprile per narrare dieci anni dal sisma “fatti alla mano”, per rinnovare l’appello a investire in prevenzione, per aver cura che la memoria preservi il Futuro. È anche e soprattutto una proposta per domani: un luogo aperto, accogliente e vivo per continuare a testimoniare, per ...