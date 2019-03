De Siervo | «Superlega? Non verranno trascurati i campionati»

calcioefinanza

(Di venerdì 29 marzo 2019)De– «La? I prossimi sei mesi cambieranno il calcio futuro, noi come Lega stiamo osservando e abbiamo fiducia nelle istituzioni del calcio». Così Luigi De, a.d. della Lega Serie A, durante l’evento “Il Foglio a San Siro”. «Andrea Agnelli è un presidente visionario, esistono progetti alternativi ma sono sicuro preverrà …L'articolo De: «? Non

CalcioFinanza : #DeSiervo: «#Superlega? Non verranno trascurati i campionati nazionali» - apetrazzuolo : LEGA A - De Siervo: 'Superlega? Campionati non trascurati' - juve_magazine : LEGA A - De Siervo: 'Superlega? Campionati non trascurati' -