ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2019) La Superlega e il buon senso L’evento “Il Foglio a San Siro” sta calamitando l’attenzione dei media per gli ospiti intervenuti. Tra questi c’è l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi DeA proposito del progetto Superlega ha detto o forse si è auspicato che «prevarrà il buon senso e non verranno trascurati i campionati nazionali».Deha poi battuto su un tasto caro ad Aurelio De Laurentiis: «Ilnon è più solo sport, è un’industria. Abbiamo capito in ritardo che il mondo è cambiato. In Italia scontiamo una atavica resistenza a costruire un palinsesto per l’estero. Gli inglesi lo hanno fatto. Ilè una piattaforma di “soft power” con cui affermare il proprio paese nel mondo, pensiamo agli investimenti del Qatar nel Paris Saint Germain. Altrove, all’estero, le compagnie telefoniche hanno fatto concorrenza ai ...

SSCNapoliNews : De Siervo: «Se il calcio italiano non è competitivo, è anche per la pirateria» - napolista : De Siervo: «Se il calcio italiano non è competitivo, è anche per la pirateria» L’ad Lega Serie A: «Il calcio è un’… -