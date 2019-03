Dall' allarme all' arrivo in mare aperto | l' Aeronautica in azione mai vista così

Pensioni flessibili : Quota 100 alla prova finale - ma Dall'UE è allarme sulle reversibilità : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 25 marzo 2019 vedono proseguire la discussione parlamentare sulla Quota 100 e sulla nuova flessibilità previdenziale, con gli occhi puntati sull'ultima verifica del decretone presso il Senato. Nel frattempo da un nuovo dossier dell'Eurostat emergono preoccupazioni in merito al peso della previdenza sui conti pubblici, con particolare riferimento al costo sostenuto per gli assegni di reversibilità. Infine, ...

Dall'Italia in Siria e ritorno - allarme foreign fighters : Roma, 23 mar., AdnKronos, - - Sono 138, secondo le stime più recenti, i 'foreign fighters' filo-jihadisti partiti in questi anni Dall'Italia con l'obiettivo di combattere nelle file dell'Isis in Siria ...

Dall'Italia in Siria e ritorno - allarme foreign fighters : Sono 138 , secondo le stime più recenti, i ' foreign fighters ' filo-jihadisti partiti in questi anni Dall'Italia con l'obiettivo di combattere nelle file dell'Isis in Siria e in Iraq . Non più di un ...

Clima - allarme siccità : Dall’Osservatorio delle crisi idriche piano di azione sulla situazione del Po : L’Osservatorio sulle crisi idriche all’interno del vasto comprensorio del fiume Po (che si estende dalla Valle d’Aosta alle Marche) si è riunito nelle ultime ore per esaminare la situazione nell’intero territorio. Una situazione non rosea – si legge in una nota dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – dopo un esame attento dei valori emersi dai monitoraggi delle diverse agenzie regionali coinvolte dal ...

L’umanità che non rispetta l’ambiente è sull’orlo dell’estinzione : l’allarme lanciato Dall’ONU : Parole forti, e rafforzate dai fatti quelle che provengono dall’ONU precisamente dalla figura di David Boyd esperto delle nazioni unite per i diritti umani e dell’ambiente. Il rapporto sull’inquinamento parla di una vittima ogni 5 secondi, 800 morti l’ora, una realtà cosi’ grave tanto da far dichiarare all’esperto “L’umanità sta per causare la sesta estinzione di massa nel mondo“, troppe vite ...

Nasa lancia l'allarme : iceberg grande due volte New York potrebbe staccarsi Dall'Antartide : Un nuovo, inquietante allarme climatico è stato lanciato dalla Nasa. Stavolta, però, non si parla di eventi futuri e indistinti, ma di un rischio che potrebbe essere addirittura imminente. Secondo le osservazioni satellitari, infatti, c'è il pericolo che un iceberg gigantesco, grande due volte la città di New York, si distacchi dall'Antartide. Se una tale quantità d'acqua confluisse all'improvviso negli oceani, è evidente che le conseguenze ...

FAO - allarme biodiversità : scomparsi Dalla tavola 3 frutti su 4 nell’ultimo secolo : In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo anche per effetto dei moderni sistemi della distribuzione commerciale che privilegiano le grandi quantità e la standardizzazione dell’offerta. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’evidenziare gli effetti dell’allarme lanciato dalla Fao sulla perdita di biodiversità con ‘Il rapporto sullo Stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e ...

SPY FINANZA/ Dalla Cina un allarme rosso per i mercati : Occorre guarda alla Cina per capire bene cosa sta accadendo sui mercati: è stato lanciato un allarme rosso che non si può ignorare

Lega : un anno di servizio civile a chi chiede il redditoAllarme Dalle Regioni : dimezzati i fondi per l'impiego : Tra le richieste di modifica a firma Carroccio anche nuovi controlli sulle coppie che divorziano e poi fanno domanda di reddito di cittadinanza.

Allarme avaria su una barca con 150 migranti - 60 donne - 30 bambini - partita Dalla Libia : Roma, 11 feb., askanews, - Una imbarcazione carica di migranti - tra di loro 50-60 donne e 30 bambini - ha contattato Alarm Phone, per comunicare che il motore ha smesso di funzionare e non ci sono ...

Fmi : «Dall'Italia rischio contagio globale». Allarme su reddito cittadinanza : «Disincentivo al lavoro» : Non solo il fantasma della recessione, ma anche rischio contagio globale dovuto alla situazione italiana. È quanto si legge nello staff report per l'Article IV del Fmi sull'Italia,...