Dal reparto di oncologia Addarii del Policlinico Sant' Orsola alla passerella per

OspeDale Bambino Gesù : inaugurato il nuovo reparto di traumatologia : Dieci camere di degenza per un totale di 21 posti letto, ambienti attrezzati per il controllo dell’aria e sollevatori meccanici. È stato inaugurato oggi, dopo i lavori di ristrutturazione, il nuovo reparto di traumatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dedicato anche alla chirurgia della colonna. Situato al terzo piano del Padiglione Pio XII della sede del Gianicolo, il nuovo reparto presenta diverse novità rispetto alla precedente ...

9 infermiere incinte insieme al reparto maternità dell'OspeDale di Portland - Sky TG24 - : Per tutte, il termine della gravidanza è previsto tra aprile e luglio. La struttura, oltre a congratularsi con le proprie dipendenti, ha assicurato che ci sarà abbastanza personale in estate spiegando ...

Record nel reparto maternità dell’ospeDale - nove infermiere incinte in contemporanea : Le nove donne lavorano nello stesso reparto di maternità della stessa struttura ospedaliera di Portland, negli Stati Uniti. "È bello lavorare e condividere l'esperienza che stiamo vivendo insieme alle pazienti" hanno spiegato le dirette interessate. Dall'ospedale assicurano che non ci saranno problemi di organico al momento dei parti.Continua a leggere

Vibo Valentia - l’ascensore dell’ospeDale è guasto : cadavere resta per ore in reparto : Ancora problemi non indifferenti all’ospedale “San Bruno”. Impossibile trasferire il defunto in obitorio a causa del guasto all’impianto. I vertici del nosocomio Vibonese, da quanto si è appreso, hanno contattato l’azienda che ha montato gli ascensori ma, al momento, nessun intervento è stato messo in atto per riparare il guasto.Continua a leggere

Napoli - Ospina dimesso ma scatta la verifica sui soccorsi : "Portato in un ospeDale senza il reparto corretto" : David Ospina sta bene , ed è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, Caserta, in buone condizioni di salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto hanno dato lo stesso esito ...

Un grande Grazie al reparto UTIN dell'OspeDale Perrino 'da due genitori che non lo sarebbero senza di Voi' : Ha lottato, con tutti i suoi pochi grammi disponibili, ma sono certo che l'ha fatto perché era circondato da persone che hanno la luce della scienza e sono davvero una forza della natura. Grazie, da ...

Donati più di 600 euro in giocattoli al reparto di Pediatria dell´OspeDale di Milazzo : Giochi da tavolo, bambole, peluche, giochi interattivi e molto altro è stato donato al reparto di Pediatria dell´Ospedale Giuseppe Fogliani di Milazzo, la donazione fatta da Il Melograno ONLUS e dal ...

Range Rover Sentinel - Si aggiorna la blindata firmata Dal reparto SVO : Il reparto SVO ha realizzato una variante aggiornata della Range Rover blindata, denominata Sentinel. La vettura sarà costruita su ordinazione all'SV Technical Center nello Warwickshire, con la possibilità di personalizzare ogni dettaglio in base alle proprie esigenze.Il V8 benzina da 380 CV. Basata sulla variante attuale della Range Rover, la Sentinel adotta ora il propulsore V8 5.0 Supercharged in una variante da 380 CV per offrire prestazioni ...

OspeDale Umberto I Siracusa : nuovo reparto di Ostetricia e Ginecologia : Siracusa, la deputazione regionale e nazionale del M5S all'inaugurazione del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Umberto I di Siracusa.

Nuove truffe telefoniche Dal finto reparto tecnico Vodafone - l’allarme della Polizia Postale : Nuove truffe telefoniche sono nell'aria purtroppo e colpiscono in modo particolare i clienti Vodafone contattati da un fantomatico reparto tecnico dell'operatore, soprattutto via WhatsApp. Si tratta di una vera e propria minaccia che mette in pericolo i dati dei consumatori e appena messa in evidenza anche da un comunicato della Polizia Postale. Sulla questione delle truffe telefoniche a nome di Vodafone ma alle quali proprio l'operatore è ...

Fiamme Gialle nel reparto di Chirurgia Vascolare dell'ospeDale Santa Croce e Carle di Cuneo : Indagine in corso della Guardia di Finanza di Cuneo che, nei giorni scorsi, ha effettuato una perquisizione nel reparto di Chirurgia Vascolare dell'ospedale Santa Croce. L'indagine è in mano alla ...

McLaren : presentata la nuova 600LT spider derivata Dal reparto corse [GALLERY] : 1/12 ...

Napoli - donna muore in ospeDale e i parenti devastano il reparto e picchiano medici e infermieri : le immagini : “I camorristi che hanno distrutto un reparto dell’ospedale di Boscotrecase, malmenando il personale, devono essere puniti con la massima severità. Auspichiamo che per loro possano aprirsi al più presto le porte del carcere. È giusto inoltre che risarciscano i danni provocati, sia alle persone che alle suppellettili e ai macchinari del nosocomio”. A dirlo, in una nota, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della ...

