Dakota Johnson | “Le mestruazioni mi rovinano la vita ogni mese | il mio seno diventa otto

(Di venerdì 29 marzo 2019) “Sono sincera: gli sbalzi ormonali durante il ciclo mestruale mila“., attrice protagonista della trilogia “Cinquanta Sfumature“, ha rivelato in un’intervista a InStyle di non essere immune dagli effetti del ciclo mestruale, un problema che affligge moltissime donne, spiegando i problemi che questa cosa comporta per lei. “Il miovolte più grande rispetto al normale: è incredibile come, nonostante accada con regolarità, per me si riveli sempre un trauma. Non riesco proprio ad abituarmi evolta sono sconvolta da ciò che succede al mio corpo e al mio cervello”.Svestiti i panni della diva del cinema,condivide le difficoltà didonna e nell’intervista ha parlato a cuore aperto, affrontando anche il tema della contraccezione, raccontando il suo impegno a favore ...

