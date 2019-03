Da partnership tra Autogrill e Q8 nasce ' Food stop' | nuovo marchio ristorazione

Cina : partnership con Ue è strategica : 15.45 Cina e Ue hanno "una partnership strategica complessiva e la relazione si evolve stabilmente negli interessi delle due parti". E' il commento del portavoce del ministero cinese degli Esteri, sulla proposta Ue riguardo ai rapporti Cina -Europa. La Commissione ha portato 10 "punti concreti", in una proposta che sarà discussa e approvata dal Consiglio europeo del 21 marzo. Lo stesso giorno il presidente Xi arriva in Italia per una visita di ...

partnership tra Air Italy e Air Bulgaria fa nascere nuove rotte : C'è fermento nei cieli europei. Tra acquisizioni, fallimenti, nuove Partnership . Il tutto, in attesa di capire per l'ennesima volta quali siano le sorti della malconcia Alitalia. Già, nuove ...

Inquinamento atmosferico - partnership tra Copernicus e Windy : l’app delle previsioni meteo fornirà i dati sulla qualità dell’aria nel mondo : Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) annuncia una nuova partnership con l’app delle previsioni del tempo Windy per fornire informazioni sulla qualità dell’aria. Questo è solo uno di una serie di progetti supportati da CAMS, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), per combattere l’Inquinamento atmosferico. La start-up con sede in Repubblica Ceca utilizza già le informazioni ...