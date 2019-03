Curling | Mondiali 2019 | Svezia e Canada favoriti | USA per una magia | l’Italia ci prova

Curling - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Le ambizioni degli azzurri in Canada : Joel Retornaz nei panni di skip, Amos Mosaner come third e Sebastiano Arman come second, Simone Gonin il lead (nonché vice-skip), Alberto Pimpini sarà la riserva. Questa è la formazione dell’Italia che parteciperà ai Mondiali 2019 di Curling maschile in programma a Lethbridge (Canada) dal 30 marzo al 7 aprile, il nostro quartetto si presenta in Nordamerica con grandissime ambizioni dopo aver conquistato una storica medaglia di bronzo agli ...

Curling - Mondiali 2019 : il calendario e gli orari delle partite dell’Italia. Il programma completo : L’Italia è pronta per affrontare i Mondiali 2019 di Curling maschile che si disputeranno a Lethbridge (Canada) dal 30 marzo al 7 aprile. La nostra Nazionale, capace di conquistare la medaglia di bronzo agli ultimi Europei, si presenterà in Nord America con il sogno di lottare per qualcosa di importante: gli azzurri, che l’anno scorso parteciparono alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, proveranno a lottare con grandi corazzate ...

Curling - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile si svolgeranno a Lethbridge (Canada) i Mondiali maschili di Curling. Un evento che vedrà le tredici nazioni più forti al mondo sfidarsi per la conquista del titolo iridato. Tra di essere c’è anche l’Italia, che è reduce dalla storica medaglia di bronzo conquistata agli Europei e proverà ad essere protagonista anche a questi Mondiali. Tra le formazioni più attese troviamo la Svezia di Niklas Edin, squadra ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : apoteosi Svizzera - settimo sigillo elvetico. Battuta la Svezia all’extra-end : La Svizzera ha vinto i Mondiali 2019 di Curling femminile sconfiggendo la Svezia per 8-7 all’extra-end nella finale che si è disputata a Silkeborg (Danimarca). Le elvetiche hanno così conquistato il settimo titolo iridato della loro storia, addirittura il quarto nelle ultime sei edizioni del torneo. Le rossocrociate regalano l’ennesima delusione alle scandinave, le Campionesse Olimpiche hanno perso il secondo atto conclusivo (il ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Svezia e Svizzera si sfideranno in finale - battute Giappone e Corea del Sud : Svezia e Svizzera si affronteranno nella finale dei Mondiali 2019 di Curling femminile che andrà in scena domani a Silkeborg (Danimarca). Le scandinave, Campionesse Olimpiche a PyeongChang 2018 e vincitrici dell’ultima rassegna continentale, andranno a caccia del nono titolo della loro storia e tornano a disputare un atto conclusivo a sei anni di distanza dall’ultimo (sconfitta con la Scozia, non vincono dal 2011). Le elvetiche ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Svezia e Corea del Sud in semifinale - definito il tabellone per le medaglie : Svezia e Corea del Sud accedono direttamente alle semifinali, Russia-Giappone e Svizzera-Cina saranno gli spareggi per accedere alle semifinali. Sono questi i responsi del round robin dei Mondiali 2019 di Curling femminile che si stanno disputando a Silkeborg (Danimarca). Le Campionesse d’Europa concludono con 11 vittorie all’attivo e una sola sconfitta, nella giornata odierna hanno battuto il Giappone e il Canada detentore del ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Svezia e Russia sono le prime qualificate per i play-off : Svezia e Russia sono le prime squadre ad ottenere il pass per i play-off ai Mondiali femminili di Curling, in corso di svolgimento a Silkeborg (Danimarca). Dopo la diciassettesima sessione del round robin si mantengono al comando le campionesse olimpiche con nove vittorie su dieci partite. La formazione guidata dalla skip Anna Hasselborg oggi ha battuto 8-7 la Scozia e poi ha travolto 8-3 la Germania. Avanza anche la Russia, attualmente in ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Svezia e Russia al comando - i risultati di oggi (20 marzo) e la classifica : Svezia e Russia si trovano a braccetto al comando della classifica dei Mondiali 2019 di Curling femminile che si stanno disputando a Silkeborg (Danimarca). Le due compagini vantano 7 vittorie all’attivo e hanno un successo di vantaggio su Corea del Sud e Cina quando mancano sei giornate al termine del round robin. In serata le Campionesse d’Europa hanno sconfitto gli USA per 9-7 grazie a un micidiale decimo end in cui hanno marcato ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Cina e Russia al comando - i risultati di oggi (19 marzo) e la classifica : Cina e Russia sono al comando della classifica generale dopo la quarta giornata ai Mondiali 2019 di Curling femminile che si stanno disputando a Silkeborg (Danimarca). Le due compagini hanno vinto sei partite sulle sette disputate e conservano un successo di vantaggio su Corea del Sud e Svezia mentre il Canada detentore del trofeo è solo al nono posto con tre sigilli all’attivo. La giornata si era aperta col successo della Russia sulla ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : la Cina resta imbattuta - la Svezia supera la Corea del Sud : Terza giornata di gare a Silkeborg (Danimarca) per i Mondiali femminili di Curling. Al termine dell’ottava sessione del round robin in testa alla classifica troviamo la Cina, unica squadra ancora imbattuta. La formazione guidata dalla skip Jie Mei ha superato di misura la Lettonia per 6-5 ed ha poi battuto nettamente le padrone di casa della Danimarca per 8-4. Il big match odierno tra Svezia e Corea del Sud è stato dominato dalle campionesse ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Cina e Corea del Sud al comando dopo la seconda giornata : seconda giornata di gare a Silkeborg (Danimarca) per i Mondiali femminili di Curling. Al termine della quinta sessione del round robin al comando della classifica troviamo due squadre asiatiche: Cina e Corea del Sud. Le cinesi hanno travolto 10-2 la Finlandia e poi hanno superato 10-7 la Scozia, mentre le Coreane hanno battuto di misura 7-6 la Russia e poi si sono imposte per 9-5 contro gli Stati Uniti. Due vittorie anche per le campionesse ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : sei squadre in testa dopo la prima giornata - crolla il Canada : A Silkeborg (Danimarca) sono incominciati i Mondiali 2019 di Curling femminile. Si sono giocate le prime due sessioni e al comando troviamo ben sei squadre che hanno vinto l’unica partita che hanno disputato: la Cina che ha sconfitto la Svezia Campionessa d’Europa per 9-3 (decisive sesta e settima mano in cui le asiatiche hanno siglato due e tre punti), la Germania che ha liquidato la Lettonia (10-5), il Giappone che non ha avuto ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Canada favorito in Danimarca - la Svezia ci riprova : Dal 16 al 24 marzo si disputeranno i Mondiali 2019 di Curling femminile, la rassegna iridata avrà luogo a Silkeborg (Danimarca) dove il Canada si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a North Bay. Le nordamericane, che hanno vinto le ultime due edizioni della competizione, partiranno ancora una volta con i favori del pronostico ma non mancheranno le avversarie di rango come ad esempio la Svezia, seconda l’anno ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Mondiali 2019 di Curling femminile si disputeranno a Silkeborg (Danimarca) dal 16 al 24 marzo. Le migliori dieci squadre del Pianeta si daranno battaglia nel tradizionale round robin, le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto si contenderanno gli altri due pass a disposizione. Le favorite della vigilia sono sempre la solite: la Svezia, il Canada, la ...