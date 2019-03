Cuneo | Alessandro Baricco al Toselli spiega come affrontare l' era del digitale

ideawebtv

(Di venerdì 29 marzo 2019) ... ma riflettendoci è un grave errore, pensiamo a Galileo o a Leibniz, li studiamo in filosofia, ma sono stati soprattutto uomini di scienza, in passato non c'era questa distizione, il sapere era unico,...

IlMattinale : RT @RaiStudio24: Alessandro Cattaneo @aleCattaneo79 (@forza_italia) a #Studio24 su #crescitazero: occorre un nuovo #Governo basato su polit… - aleCattaneo79 : RT @RaiStudio24: Alessandro Cattaneo @aleCattaneo79 (@forza_italia) a #Studio24 su #crescitazero: occorre un nuovo #Governo basato su polit… - RaiStudio24 : Alessandro Cattaneo @aleCattaneo79 (@forza_italia) a #Studio24 su #crescitazero: occorre un nuovo #Governo basato s… -