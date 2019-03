Coutinho-Juventus | clamoroso dalla Spagna | c’è il piano bianconero

Coutinho -Juventus - il Barça lo vende : Nedved e Paratici ci provano : Coutinho-Juventus – Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona, potrebbe lasciare i catalani al termine di questa stagione, i bianconeri rimangono alla finestra. Secondo le indiscrezioni che filtrano dalla stampa spagnola, in particolare da Fichajes.net, pare che il calciatore brasiliano potrebbe partire se la società blaugrana dovesse ricevere un’offerta importante, da almeno 100 milioni di euro. A oggi, bisogna dire, la Juventus non ha ...

Coutinho-Juventus - Paratici scatenato : pronta la maxi-offerta bianconera : Coutinho-Juventus – La dirigenza bianconera si starebbe muovendo ormai già da tempo per programmare le prossime mosse in vista della prossima estate, individuando i giocatori giusti per il nuovo progetto tecnico che verrà. Le idee di Agnelli, Nedved e Paratici sarebbero già abbastanza chiare, almeno sui ruoli in cui intervenire con maggiore forza per migliorare […] More