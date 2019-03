Cos’è successo con il “revenge porn”

Uomini e Donne anticipazioni : Pamela spiega Cos’è successo con Stefano : Pamela Barretta e Stefano Torrese tornano a Uomini e Donne oggi Il Trono Over di Uomini e Donne tornerà oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale5. Maria De Filippi sarà impegnata con la terza parte del segmento senior della trasmissione che ha visto in questi giorni i nuovi attacchi tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, e il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Chiuso il capitolo sulla dama di Brescia e il cavaliere di Taranto, ...

Maria De Filippi caccia Gian Battista dal Trono Over : Cos’è successo : Trono Over anticipazioni: Maria De Filippi si infuria con Gian Battista Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Over. E in base alle anticipazioni pubblicate dal blog IlVicolodelleNews.it ne sono successe di ogni. Cos’è capitato? Gianni Sperti e Gian Battista hanno discusso duramente. L’opinionista, litigando con quest’ultimo, è arrivato anche ad accusarlo di aver aggredito una collaboratrice della De Filippi. A ...

Red Canzian a Domenica In : Cos’è successo con Ornella Vanoni : Domenica In, Red Canzian chiarisce dopo Ora o mai più: “Ad Ornella Vanoni ho mandato…” Si è raccontato a 360 gradi nella puntata di Domenica In di oggi, 17 marzo, Red Canzian: intervistato dalla padrona di casa Mara Venier, l’ex membro dei Pooh, dopo essersi esibito, si è infatti seduto sull’ormai popolarissima poltrona bianca dello studio 3 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, per una lunga ...

Domenica In - botto in studio : Mara Venier spiega Cos’è successo : Domenica In: botto in diretta. La reazione di Mara Venier Nel corso dell’intervista di oggi a Romina e Cristel Carrisi a Domenica In, sono accaduti diversi imprevisti. Mara Venier è tornata con una nuova puntata ricca di tanti ospiti, personaggi musicali e del mondo spettacolo, ma in più occasioni è stata spaventata da alcuni rumori. Cosa è successo in studio? La conduttrice si è rivolta ai suoi autori che si trovano dietro le telecamere ...

Gerry Scotti in lacrime a Chi Vuol Essere Milionario : Cos’è successo : Chi Vuol Essere Milionario: Gerry Scotti scoppia a piangere dopo una domanda Durante l’ultima puntata della stagione di Chi Vuol Essere Milionario, Gerry Scotti ha ceduto alla commozione non durante i saluti finali, ma nel corso della scalata verso il milione di Luca Geri. Il 27enne di Vasto, comune della provincia di Chieti, e studente di ingegneria gestionale, si è trovato in difficoltà davanti a un interrogativo di letteratura che ...

Giulia Salemi e Fariba Tehrani ricevono una multa : Cos’è successo : Giulia Salemi e Fariba Tehrani prendono una contravvenzione: la loro reazione Giulia Salemi e Fariba Tehrani, come arcinoto un po’ a tutti, hanno finalmente chiarito dopo un periodo in cui hanno evitato di parlarsi. Difatti la figlia non ha affatto gradito che la madre si sia intromessa spesso nel suo rapporto con Monte. Motivo per cui le due si sono poi allontanate. Tuttavia, ultimamente, Giulia e Fariba sono tornate d’amore e ...

Elena Morali e la disavventura alle Maldive : «Ho avuto tanta paura - ecco Cos’è successo» : Momenti di paura per Elena Morali. L’ex Pupa e naufraga dell’Isola dei Famosi ha raccontato dal suo account Instagram la brutta avventura che le è capitata durante il suo viaggio di ritorno da una vacanza su un’isola delle Maldive. L’aereo che la trasportava dall’isola all’aeroporto di Malé non era dei più grandi e durante il volo il pilota si è sentito male: “Per tornare in aeroporto – ha raccontato in una stories di Instagram – devo ...

Isola - Flavia Vento difende Fabrizio Corona ma poi si pente? Ecco Cos’è successo : Isola dei famosi: Flavia Vento difende Fabrizio Corona dopo il “Caso Riccardo Fogli” Anche Flavia Vento è scesa in campo per dire la sua sul caso Corona-Fogli scoppiato nell’ultima chiacchieratissima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. La showgirl e attrice romana, che ha partecipato al reality ben due volte, ha scritto un […] L'articolo Isola, Flavia Vento difende Fabrizio Corona ma poi si ...

Francesco Facchinetti dopo scherzo Le Iene : ecco Cos’è successo davvero : Francesco Facchinetti a Le Iene: lo scherzo della moglie Wilma dopo lo scherzo de Le Iene, Francesco Facchinetti ha voluto scrivere un messaggio su Instagram. Non si sarebbe mai aspettato di essere la vittima di sua moglie Wilma Faissol, che ha deciso di prendersi una piccola vendetta: “Vediamo se imparerà la lezione perché l’ho già bastonato […] L'articolo Francesco Facchinetti dopo scherzo Le Iene: ecco cos’è successo ...

Maria De Filippi sconvolta da Mario a C’è Posta Per Te : Cos’è successo : Mario a C’è Posta Per Te contro la figlia Giovanna. Maria De Filippi scioccata Durante la settima puntata di C’è Posta Per Te, Giovanna ha cercato di riallacciare i rapporti con il padre Mario, troncati dopo che l’uomo si è rifatto una nuova vita. La nuova compagna del padre ha proibito ogni tipo di rapporto con la figlia e, dopo alcuni mesi in cui si vedevano o si sentivano di nascosto, Giovanna ha preferito allontanarsi. ...

Nella terza puntata de La Porta Rossa 2 Anna perde tutto : Cos’è successo a Piras? Trama 27 febbraio : La terza puntata de La Porta Rossa 2 sconvolgerà Anna Mayer. Negli episodi in onda stasera, 27 febbraio, l'avvocato subirà una forte perdita che la porterà a compiere una scelta azzardata. Le sorprese shock non finiscono qui: scopriremo qualcosa sulla Fenice, una misteriosa confraternita legata in qualche modo al rapimento della figlia di Cagliostro, almeno secondo la visione del Commissario. La serie con Gabriella Pession e Lino Guanciale ...

News Uomini e Donne - Nilufar ha un incidente : Cos’è successo : Nilufar Addati fa un incidente in auto: come sta l’ex tronista di Uomini e Donne Queste ultime ore non sono state delle più semplici per Nilufar Addati. Cos’è successo? Ha fatto un incidente in auto. E’ stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne a rivelarlo su instagram poco fa, asserendo: “La giornata è iniziata con un bell’incidente in macchina. Non mi sono fatta male e non ho fatto male a ...

Cos’è successo nel weekend in Venezuela : Ci sono stati duri scontri al confine, dove gli aiuti umanitari statunitensi sono bloccati da Nicolas Maduro: in Colombia intanto oggi Juan Guaidó incontrerà Mike Pence

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il guasto dei cronometri e il podio riscritto. Cos’è successo a Crans Montana? La spiegazione della Longines : Sofia Goggia ha vinto la discesa che si è disputata oggi a Crans Montana ma la prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino passerà alla storia anche per i pasticci col cronometro che hanno riscritto la classifica dopo che la gara si era conclusa già da parecchio. C’è infatti stata una criticità dovuta a problemi di connessione tra l’infrastruttura montata sulla linea del traguardo e la “timekeeping room”, cioè ...