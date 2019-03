Cosa fare a Milano nel weekend del 30 e 31 marzo

Passo obbligato per l’Asus ZenFone 6 con le prime certificazioni - Cosa potrebbe fare la differenza : Ci avviciniamo a grossi passi verso il lancio dell'Asus ZenFone 6. L'uscita del prossimo top di gamma del produttore taiwanese, come pure già raccontato, è prevista per metà maggio ma in queste ore si stanno verificando alcuni passi propedeutici proprio al lancio, come ad esempio le prime certificazioni relative al prossimo top di gamma. Grazie a GizChina, si è scoperto che proprio l'Asus ZenFone 6 è già presente sul portale di ...

Cosa fare a Roma nel weekend del 30 e 31 marzo : ... musica e spettacoli : ecco allora dieci idee per decidere Cosa fare. Torna l'appuntamento alle Officine Farneto con "Urban Bazar" : sabato e domenica vi aspetteranno abbigliamento, gioielli e ...

Juventus - Chiellini : 'Champions? Carichi per fare qualCosa di speciale. Ora lo scudetto' : Tra una quindicina di giorni Giorgio Chiellini dovrà vedersela con quei ragazzi indiavolati dell'Ajax. Sarà, infatti, di nuovo tempo di Champions, con l'obiettivo di vivere altre notti come quella ...

Vittoria Puccini : ecco Cosa ha smesso di fare per la figlia : Vittoria Puccini per la figlia Elena avuta da Alessandro Preziosi ha rinunciato ad un vizio: ecco di cosa si tratta Vittoria Puccini, dopo il grandioso successo di Elisa di Rivombrosa, è considerata una fra le attrici più stimate e belle d’Italia. Proprio sul set della mitica fiction in costume,incontra l’ex Alessandro Preziosi che diventerà il papà […] L'articolo Vittoria Puccini: ecco cosa ha smesso di fare per la figlia ...

Juventus - Chiellini suona la carica in vista dell’Ajax : “vogliamo fare qualCosa di speciale” : Giorgio Chiellini torna a Torino dopo gli impegni con la Nazionale, il difensore della Juventus pensa ai prossimi appuntamenti di campionato e di Champions League “Tra due settimane ritroveremo la Champions e l’Ajax, adesso concentriamoci sul campionato, vogliamo chiudere quanto prima il discorso”. Così Giorgio Chiellini, ai microfoni di JTv, parla dei prossimi impegni di campionato e Champions League della sua ...

Carenza di Vitamina D : valori troppo bassi nella popolazione - ecco Cosa serve per “fare il pieno” : È arrivata la primavera: le giornate si allungano e il freddo intenso dell’inverno sembra già un ricordo. Il sole ravviva le nostre giornate, migliora l’umore e ci stimola ad essere più attivi, ma non solo. La luce solare risulta fondamentale anche per “fare il pieno” di Vitamina D. Uno studio condotto dall’Osservatorio Grana Padano e dall’Associazione Brain and Malnutrition Onlus (B&M) ha correlato la Vitamina D (25-OH) plasmatica non solo ...

Cosa fare in caso di incidente stradale : consigli pratici su come gestire la situazione : Quando, sfortunatamente, si verifica un incidente stradale è importantissimo occuparsi di precise attività che, successivamente, risulteranno essenziali per capire la dinamica del sinistro e non creare problemi nel processo di attribuzione delle responsabilità civili e penali. Vediamo nel dettaglio Cosa fare. La prima Cosa di cui accertarsi è che non ci siano feriti: qualora ci siano persone che hanno subito gravi infortuni fisici come ...

Cosa fare se lo smartphone cade in acqua : L’acqua è uno dei nemici dei nostri smartphone a cui bisogna fare più attenzione. Può sempre capitare che il nostro cellulare cada malauguratamente in acqua, che sia in una pozzanghera per strada, nel lavandino di leggi di più...

Cosa serve per fare un leader : Più le persone vogliono contare come individui, più sentono il bisogno di fare riferimento a un leader per contare ancora di più. Soprattutto in tempi di cambiamento come questi. Leggi

Che tempo che fa - Danilo Toninelli umiliato da Luciana Littizetto : 'Cosa voglio fare con lui' : Umiliazione continua, e meritata, per Danilo Toninelli , l'improbabile ministro grillino delle Infrastrutture e campionissimo di gaffe. Ora, Toninelli, è finito nel mirino di Luciana Littizzetto nel ...

Che tempo che fa - Danilo Toninelli umiliato da Luciana Littizetto : "Cosa voglio fare con lui" : Umiliazione continua, e meritata, per Danilo Toninelli, l'improbabile ministro grillino delle Infrastrutture e campionissimo di gaffe. Ora, Toninelli, è finito nel mirino di Luciana Littizzetto nel corso del consueto monologo della comica torinese a Che tempo che fa, il programma della domenica sera

Perché Wikipedia è di nuovo oscurata e non funzionante? Le ragioni e Cosa fare prima del 26 marzo : Anche oggi 25 marzo Wikipedia è oscurata e di fatto non funziona, visto che nel momento in cui si tenta di consultare una qualsiasi voce dell'enciclopedia libera, una schermata nera riporta un avviso molto eloquente che invita tutti i lettori a prendere l'iniziativa per denunciare la nuova legge sul diritto d'autore. Quali sono le motivazioni esatte relative alla nuova protesta? Non è la prima volta che Wikipedia vien oscurata: l'ultima ...

Sassari choc - clandestino entra in questura e ferisce due poliziotti. Salvini Terminator : "Cosa faremo ora" : "Via dall'Italia". Matteo Salvini commenta così, duramente, la notizia di un gambiano 23enne, clandestino e con precedenti, che ha fatto irruzione nella questura di Sassari brandendo un coccio di bottiglia. L'immigrato ha ferito due poliziotti, fortunatamente in modo lieve, ed è stato neutralizzato.

Postepay di Poste Italiane : saldo - ricarica e scadenza. Cosa fare : Postepay di Poste Italiane: saldo, ricarica e scadenza. Cosa fare Scadenza Postepay, come vederla La Postepay è la carta prepagata di Poste Italiane, tra le più note e usate dagli utenti che spesso la preferiscono alla classica carta di credito. Con la Postepay è possibile prelevare denaro dagli sportelli Atm postali e bancari (Visa e Visa Electron). La Postepay è particolarmente apprezzata anche dagli appassionati dello shopping online e ...