Corruzione | Savasta ottiene i domiciliari | l’ex pm di Trani ha collaborato e si è dimesso

Corruzione - l’imprenditore Casillo accusa Nardi e Savasta : “Arrestarono la mia famiglia. Per uscire costretti a pagare” : L’accusa era terribile: aver importato grano cancerogeno perché contaminato da ocratossina. Il pm di quel caso era Antonio Savasta e il gip Michele Nardi, ora in carcere con l’accusa di Corruzione in atti giudiziari. Il primo chiese l’arresto, il secondo lo dispose. Nel processo – dopo un patteggiamento respinto – l’uomo finito nel mirino dei due magistrati venne assolto. Ora Francesco Casillo, imprenditore di ...