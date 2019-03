Corpi estranei nello zucchero Il Ministero della Salute lo ritira | marca e lotti

Zucchero ritirato dal Ministero della Salute per presenza di Corpi estranei : Zucchero ritirato dai supermercati per presenza di corpi estranei al suo interno. Il Ministero della Salute ha richiamato dal mercato alimentare un lotto di Zucchero a marchio ‘Sudzuccheri’. Il prodotto incriminato è risultato all'interno di alcune confezioni, contaminato da oggetti estranei e potenzialmente ­pericolosi per i suoi consumatori. I lotti dello Zucchero ritirato dal mercato Lo Zucchero è stato segnalato non idoneo in seguito al ...