ilnapolista

(Di venerdì 29 marzo 2019) Report ufficiale del Calcio Napoli Lorenzosi è fermato in allenamento per unaall’adduttore della coscia destra. Uno nuovo stop dopo quello a Salisburgo. Il capitano è aper-Napoli in programma domenica prossima.Seduta mattutina per il Napoli al Centro TecnicoGli azzurri preparano il match contro lain programma domenica 31 marzo all’Olimpico per la 29esima giornata di Serie A (ore 15).Come da programma è rientrato anche Koulibaly dagli impegni nazionali.La squadra ha svolto riscaldamento e attivazione con l’ausilio di ostacoli bassi.Successivamente partitina a porte piccole.Di seguito lavoro tattico con svolgimento di gioco e partitina a campo ridotto.Chiusura con esercitazioni su calci da fermo.ha interrotto l’allenamento per unaall’adduttore ...

napolista : Contrattura muscolare per Insigne, a rischio per Roma Dopo lo stop a Salisburgo, nuovo problema per il capitano ch… - raffaele_russa : #Napoli, si ferma #LorenzoInsigne: una contrattura muscolare gli fa saltare la #Roma -