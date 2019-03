Congresso Verona | lite tra l’organizzatore e il giornalista di Piazzapulita | “Via da qui

Verona. Donne - lavoro - figli : gli interventi al Congresso delle famiglie : Fuori programma anche l'incursione di Giuseppe Cruciani , conduttore radiofonico della "Zanzara", quanto di più lontano ci possa essere dal mondo dei cattolici e della famiglia cosiddetta "...

Torino - Appendino risponde al Congresso di Verona : “La città ama tutte le famiglie”. Lo striscione dal Comune : “Lanciamo un messaggio di inclusione che riguarda tutte le famiglie di tutti i generi”. Lo dicono, dal balcone del Comune di Torino, la sindaca della città, Chiara Appendino, e l’assessore alle Famiglie, Marco Giusta, in risposta al Congresso di Verona. Dalla mattina, dal balcone del palazzo comunale, è stato esposto uno striscione con la scritta: “Torino ama tutte le famiglie“. L'articolo Torino, Appendino risponde ...

Congresso Verona - De Luca : “Iniziativa di chi magari ha 2 o 3 divorzi e 5 o 6 figli fuori da famiglia”. E attacca De Magistris : “Congresso delle famiglie a Verona? Non è una iniziativa sulla famiglia, ma sulla regressione culturale. Sembra una iniziativa che ha come obiettivo un arretramento sul piano dei diritti e anche del senso comune. E, al solito, crea nel Paese un clima di angoscia e di scontri”. Così, a Lira Tv, esordisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo j‘accuse al 13mo Congresso mondiale delle famiglie, in corso a ...

Congresso delle famiglie a Verona - polemica per il gadget a forma di feto. Boldrini : “Mostruoso” : Un feto di gomma in un sacchetto di plastica, con tanto di nome di battesimo, Michele, accompagnato da un biglietto dove si legge “Hai tra le mani la riproduzione di un bambino alla decima settimana di gravidanza”. È uno dei “gadget” distribuiti nello stand dell’associazione Pro Vita al Congresso mondiale delle famiglie che si è aperto oggi a Veron...

Famiglia : Mangano (Db); 'Sono gay e dico sì al Congresso di Verona' : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - "Troppa retorica, opportunismo e propaganda politica dietro le barricate sul congresso Mondiale delle Famiglie. È ora di finirla con gli stereotipi e iniziare a pensare in chiave liberale: io dico fortemente Si". Sandro Mangano, attivista per i diritti omosessuali e fr

Senatrice Tiziana Drago a sorpresa al Congresso di Verona. Sul web si indigna popolo M5S : "Vergogna" : "Pero'- ha aggiunto- ci tengo moltissimo a sottolineare che il Movimento 5 Stelle non e' quella realta' politica che viene delineata e non e' nemmeno quella realta' politica legata solo alle ...

Congresso famiglie Verona - il programma. Politici : ecco chi partecipa : Piazza Bra blindata a Verona , giornalisti assiepati in una piccola sala stampa, tenuti fuori dal salone dove si svolge il Congresso mondiale delle famiglie dal titolo 'Il vento del cambiamento: l'...

Congresso famiglie - non tutti i 5S sono contro. Tiziana Drago a Verona : “Sono per la vita” : La senatrice M5S Tiziana Drago 'disubbidisce' e partecipa al Congresso di Verona: "sono cattolica, ho 4 figli e sono quindi per la vita. Ma sono per il dialogo e l'apertura: ieri ero all'Aquila ad un convegno delle associazioni Arcobaleno, oggi sono qui. Dobbiamo cercare punti di incontro". Ministra Grillo: "Ognuno è libero di aderire agli eventi che vuole".Continua a leggere

Verona - al Congresso delle Famiglie è stato presentato il 'gadget' di un feto in gomma : Al Congresso di Verona iniziato oggi è stato presentato un “gadget” in gomma che ritrae un feto di 10 settimane incartato con un cartoncino allegato su cui campeggia uno slogan: “L'aborto ferma un cuore che batte”. L'idea è del portale interne Notizie Provita, che “condanna” la legge 194 sul diritto all'IVG (interruzione volontaria di gravidanza) con lo scopo di abolirla. L'organizzatore del Family Day definisce l'aborto come "omicidio", mentre ...