Congresso Verona | la comunione famiglia-sovranismo che fa comodo alla Lega Ospiti i

Congresso Verona - M5S lo boicotta e organizza a Roma un contro-evento per i giovani : Il M5S ha organizzato per sabato 30 marzo a Roma un evento pubblico in cui verranno annunciate le misure per i giovani previste per il 2019. La manifestazione si svolgerà parallelamente a quella di Verona, da cui il M5S ha preso nettamente le distanze. All'evento di Roma saranno presenti il vicepremier Di Maio e il sottosegretario Spadafora.Continua a leggere

Congresso di Verona sulla famiglia : c'è chi scende dall'Arena : Dall'ufficio stampa stamane pronosticavano una giornata "epocale". Anche per gli organizzatori lo è, il giorno prima di un punto di inizio importante: da domani potrebbe partire la legittimazione del loro progetto.Intanto, chissà che non sia venuto meno qualche altro relatore, com'è successo ieri sera con il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, che ha rinunciato per le polemiche innescate dalla notizia della sua ...

Congresso Verona - Bussetti : 'Non parlerò a nome della Scuola. Se figli stanno bene - ok anche a famiglie allargate' : Il ministro all'Istruzione Marco Bussetti parteciperà al Congresso delle famiglie di Verona. Alle critiche e alle domande sulla partecipazione di...

Chi sarà presente al Congresso delle famiglie di Verona : "Il Vento del cambiamento: L'Europa e il Movimento Globale Pro-Family": è lo slogan della tredicesima edizione del World Congress of Families in programma a Verona da domani a domenica. Ottocento i posti disponibili per ogni singola giornata, andati immediatamente a ruba secondo quanto riferito dagli organizzatori. Ad aprire la tre giorni sarà alle 9 di domani Brian Brown, presidente della Iof (International Organization for the ...

A Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie : programma e polemiche : A Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie: programma e polemiche Si tiene dal 29 al 31 marzo il contestato evento promosso da sigle pro Life. Saranno presenti diversi esponenti del governo, tra cui Matteo Salvini e il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. Negli scorsi giorni polemiche per il patrocinio di Palazzo Chigi, poi ...

A Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie : il programma : A Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie: il programma Si tiene dal 29 al 31 marzo il contestato evento promosso da sigle pro Life. Saranno presenti diversi esponenti del governo, tra cui Matteo Salvini e il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. Negli scorsi giorni polemiche per il patrocinio di Palazzo Chigi, poi ...

Famiglia - bufera per Blangiardo : presidente Istat rinuncia a Congresso di Verona : Doveva partecipare come 'professore di demografia', ma il clamore suscitato per la sua partecipazione lo ha spinto al dietrofront. Tra gli altri hanno protestato la Flc Cgil e FemminIstat, chiamando ...

A Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie : il programma - : Si tiene dal 29 al 31 marzo il contestato evento promosso da sigle pro Life. Saranno presenti diversi esponenti del governo, tra cui Matteo Salvini e il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. Negli ...

"Lontani anni luce dal Congresso mondiale delle famiglie di Verona". M5S prende le distanze con una lettera : Il giorno prima del Congresso delle famiglie di Verona arriva una lettera del Movimento 5 Stelle in cui i pentastellati prendono le distanze da tutti coloro che aderiscono all'evento, compreso Matteo Salvini.Come riporta AdnKronos nell'incipit della lettera si legge: "Siamo lontane anni luce dalle idee e dalla visione degli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona nelle giornate del 29, 30 e 31 marzo. ...

Famiglia : Pd Veneto - da Congresso Verona attacco ai diritti delle persone : Padova, 28 mar. (AdnKronos) - "Il congresso di Verona in programma questo fine settimana è un violento attacco ai diritti della donna e alle prerogative individuali dei cittadini". Lo afferma il segretario Veneto del Partito democratico, Alessandro Bisato, preoccupato dalla "strumentalizzazione del

Congresso famiglie - pentiamoci e convertiamoci : andiamo a Verona! : Sto vivendo un dramma: sono scapolo, non ho figli, non ho un lavoro e sento che il mio “anus” è una zona erogena. Maledizione, mi sento una monade! E come se non bastasse sono anche ateo. Che persona orribile sono! Ho una sessualità turbocapitalizzata! Vengo velocemente! Sono sempre il primo venuto, anche nelle orge! Devo fare qualcosa per redimermi. Non riesco più a sostenere il peso di tutta questa libertà. Devo assumermi delle ...

Esclusivo : così la Russia inonda di soldi il Congresso di Verona : Dietro il raduno per la famiglia della destra oscurantista si celano una rete di oligarchi di Mosca, integralisti Usa, cattoleghisti. E una pioggia di denaro offshore A chi il sindaco? A noi! A Verona sboccia l'amore tra la Lega e l'estrema destra" Pioggia di rubli ai cattoleghisti"

La posta in gioco al Congresso mondiale delle famiglie di Verona : Per la prima volta il Congresso si svolge in un paese fondatore dell’Unione europea, ha un largo appoggio istituzionale e ha provocato un movimento di protesta massiccio e trasversale. Leggi

Congresso delle famiglie : cortei - flash-mob e appelli contro il convegno di Verona. “No a un nuovo Medioevo” : Decine di associazioni che chiedono alla provincia di Verona e alla Regione Veneto di togliere il patrocinio, dopo che Palazzo Chigi lo ha già fatto nei giorni scorsi. Altre che saranno a Verona alla contromanifestazione laica di sabato e che già domani faranno un flash mob “contro il nuovo Medioevo“. Tutte iniziative per rispondere al Congresso mondiale delle famiglie, dedicato alla “famiglia tradizionale” e cattolica, ...