Congresso Verona | Drago M5s | “Per me non semplice essere qui Il Movimento non è la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) “Sono presente per scelta personale, però voglio sottolineare che il M5s non è quella realtà politica che viene delineata, ma ci sono anche senatori che hanno a cuore la questione della famiglia naturale”. Dal palco deldelle famiglie diha parlato anche la senatrice del M5s, Tiziana, che ha sfidato la posizione ufficiale delpresentandosi a sorpresa al. “Sono qui liberamente in quanto madre e donna che crede nella famiglia naturale, è chiaro che non sono per l’aborto ma siamo in uno stato laico dunque dobbiamo rispettare la libertà e il pensiero di tutti”.L'articolo(M5s): “Per me nonqui. Ilnon è la realtà politica che viene descritta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

amnestyitalia : Domani nostri/e attivisti/e saranno a Verona a ribadire che “sui diritti non si torna indietro” e difendere il diri… - Mov5Stelle : Come gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle di Camera e Senato, affermiamo con orgoglio che siamo lontani anni… - AndreaMarcucci : Era ampiamente prevedibile, il congresso di #Verona parte con l'attacco sconsiderato contro una legge dello Stato.… -