Congresso Verona | anche un feto di gomme tra i gadget | “L’aborto ferma un cuore che batte”

Congresso Verona : “L’omossessualità è un abominio - va curata” - “l’aborto? Un delitto”. Il videoracconto : Si è aperta questa mattina a Verona la XIII edizione del Congresso Mondiale della Famiglia. Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di persone da tutto il mondo sono arrivate al palazzo della Gran Guardia. “Noi siamo per una visione positiva della famiglia – spiega il presidente dell’Organizzazione Internazionale della Famiglia, Brian Brown – intesa come l’unione tra un uomo e una donna nel matrimonio”. Una prospettiva condivisa ...

Verona - Congresso delle famiglie. Gandolfini : «Aborto è omicidio» - Video : Il Congresso delle Famiglie è iniziato. Città -quella di Verona- blindata, giornalisti blindati in una sala stampa con divieto di uscire. La manifestazione, che si concluderà domenica con la marcia ...

Verona - al via il Congresso delle famiglie | A sorpresa sul palco una senatrice M5s | Gandolfini : "L'aborto è un omicidio" : Il leader del Family Day: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

Verona - al via il Congresso delle famiglie | A sorpresa sul palco una senatrice M5s | Gandolfini : "L'aborto è un omicidio" : Il leader del Family Day: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

Congresso Verona - ministro Bussetti : “Ci vado perché sono stato invitato ma non sposo ideologia degli organizzatori” : “Io sono stato invitato dagli organizzatori mesi fa, ho dato la mia disponibilità ma questo non significa sposare l’ideologia o l’idea di chi ha organizzato il convegno“. Motiva così la sua partecipazione al 13mo Congresso mondiale delle famiglie a Verona il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ospite di “Effetto giorno”, su Radio24. E aggiunge: “. Spero di dare il mio contributo innanzitutto ...

Revenge porn e Congresso a Verona - certa destra è indifferente ai diritti : Lega e M5S hanno fatto in modo che non passasse la norma contro il Revenge porn (nonostante Di Maio abbia poi aperto sulla possibilità di approvarlo). Tanto fumo per niente. Tante balle sull’interesse per la lotta contro la violenza sulle donne per poi latitare sull’unica norma attualmente indispensabile. E mentre la Lega si assicura il consenso di quel popolo dal grilletto facile che vuol essere libero di sparare a chiunque minacci ...

Congresso famiglie Verona - il programma. Politici : ecco chi ci partecipa : Piazza Bra blindata a Verona , giornalisti assiepati in una piccola sala stampa, tenuti fuori dal salone dove si svolge il Congresso mondiale delle famiglie dal titolo 'Il vento del cambiamento: l'...

Congresso Famiglie - il "popolo" di Verona all'attacco dell'aborto : Le cancellate della Gran Guardia si erano aperte da poco, i lavori del Congresso delle Famiglie, che si concluderà domenica, appena iniziati e subito i toni si sono accesi attorno a uno dei temi centrali nell'agenda dei pro-life, organizzatori della kermesse. Aborto e 194, la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Con il leader del Family Day, Massimo Gandolfini, punto di riferimento dei pro-life italiani, che rilanciava: ...

Congresso Verona - Zaia : “Chiariamo una volta per tutte che l’omofobia è una patologia. No al bigottismo” : “Avete una responsabilità e una grande opportunità: utilizzate questo palcoscenico anche per parlare dei temi che sono più ostici, come il tema dell’omofobia. Io mi auguro, e lo dico da eterosessuale convinto, che qui si possa chiarire una volta per tutte che l’omofobia è una patologia“. Sono le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel suo discorso di apertura del 13mo Congresso mondiale delle famiglie a ...

Congresso Famiglie a Verona : Gandolfini : 'Dal 1978 uccisi 6 milioni di bimbi con l'aborto' : Si è aperto il Congresso mondiale delle Famiglie a Verona . "Mi sembra necessario che si capisca che gli estremismi non ci portano da nessuna parte", ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, ...

Il video di Sora Cesira : 'Congresso Verona è da Mentecat Awards' : Nella satira della Sora Cesira , la cantante e comica 'senza volto' diventata una web star con le sue canzoni-parodia e i suoi video di satira politica, il Congresso della Famiglia che si apre oggi a ...

Tra i gadget del Congresso di Verona spunta un feto di gomma con scritta anti-aborto : Tra i gadget del Congresso mondiale delle Famiglie in corso Verona c'è anche un feto di gomma che rappresenta un embrione di dieci settimane. Il feto è accompagnato da un cartellino con la scritta: 'L'aborto ferma un cuore che batte!' ed è donato da uno degli sponsor, notizieprovita.

Al via tra le polemiche il Congresso delle famiglie a Verona (con M5s e Lega sempre più distanti) : Il M5s si dichiara ancora una volta, e con forza, distante dal raduno dell’ultradestra cattolica nella città scaligera...

Congresso Verona - la Grillo a gamba tesa : "Manifestazione di estrema destra" : Il Congresso mondiale delle Famiglie è iniziato in una Verona blindatissima e si concluderà domenica, con una marcia del popolo del Family Day. Ma in queste ore non si fa altro che parlare di questo ...