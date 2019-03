Congresso sulla famiglia | Fondamenta - Cambiamo Cesena dal basso | ' Attacco ai diritti

Congresso di Verona sulla famiglia : c'è chi scende dall'Arena : Dall'ufficio stampa stamane pronosticavano una giornata "epocale". Anche per gli organizzatori lo è, il giorno prima di un punto di inizio importante: da domani potrebbe partire la legittimazione del loro progetto.Intanto, chissà che non sia venuto meno qualche altro relatore, com'è successo ieri sera con il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, che ha rinunciato per le polemiche innescate dalla notizia della sua ...

Congresso sulla Famiglia : il presidente Istat diserterà : Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, è stato invitato al Congresso mondiale sulla Famiglia che andrà in scena a Verona nel weekend e aveva inizialmente confermato la sua presenza, in qualità di studioso, tuttavia ieri l'ha ritirata perché è stato travolto dalle polemiche. Con un comunicato stampa l'Istat ha annunciato:"Il presidente Blangiardo, a fronte del clamore che sta suscitando una sua eventuale presenza - peraltro come studioso ...

Il Congresso di Verona sulla Famiglia non è solo propaganda : Medievalisti, fascisti, omofobi, retrogradi, bigotti. Ma anche antifemministi, antigay, antiabortisti. Questi e molti altri appellativi (oltre a insulti veri e propri) sono stati rivolti a organizzatori e partecipanti della tredicesima edizione del Congresso mondiale delle famiglie, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo.Vero è che tra gli ospiti presenti ci sono volti noti della galassia ultraconservatrice. Tra questi il ...

Congresso famiglie Verona - cardinale Parolin : “Siamo d’accordo sulla sostanza” : “Siamo d’accordo sulla sostanza, qualche differenza ci sia nelle modalità“. In vista del Congresso mondiale delle famiglie in programma a Verona da 29 al 31 marzo, il segretario di Stato Pietro Parolin ha commentato così le finalità dell’evento, che quindi ha incassato l’appoggio della Chiesa di Roma dopo aver spaccato la maggioranza di governo. “Cattolici sfigati? Sono parole che noi non usiamo” ha aggiunto ...

Bonafede : 'Congresso sulla Famiglia riporta indietro di secoli' : 'Non andrei mai a un convegno dove la partecipazione di alcuni soggetti riporta le lancette indietro ad alcuni secoli fa'. Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede a proposito del Congresso ...

Congresso sulla famiglia a Verona - Palazzo Chigi toglierà il logo : Il sottosegretario del M5s, Vito Crimi, avrebbe deciso di togliere il "marchio" del governo dal sito e dai volantini, mentre potrebbe rimanere solo la scritta del Ministero della famiglia