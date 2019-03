Congresso Famiglie tra le polemiche Giulia Grillo | «È estrema destra» Gandolfini

Congresso delle famiglie - senatrice M5s sfida Di Maio. "Io tra i dissidenti? Non lo so" : Però il M5s non è quella realtà politica delle ultime dichiarazioni di questi giorni. Ci sono anche senatori che hanno la mia sensibilità", e sono pro "famiglia tradizionale". Serve "tutelare i ...

Ecco i bellissimi gadget-feto che potete ritirare al Congresso mondiale delle famiglie : A Verona l'associazione ProVita distribuisce piccoli modellini di feti per sensibilizzare i partecipanti alla manifestazione sul tema dell'aborto. Secondo voi ci è riuscita?

Verona - Congresso delle famiglie. Gandolfini : «Aborto è omicidio» - Video : Il Congresso delle Famiglie è iniziato. Città -quella di Verona- blindata, giornalisti blindati in una sala stampa con divieto di uscire. La manifestazione, che si concluderà domenica con la marcia ...

Verona - al via il Congresso delle famiglie | A sorpresa sul palco una senatrice M5s | Gandolfini : "L'aborto è un omicidio" : Il leader del Family Day: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

I “bellissimi” gadget-feto distribuiti al Congresso mondiale delle famiglie : È appena iniziato il Congresso mondiale delle famiglie, il controverso ritrovo di associazioni ultracattoliche e della galassia della destra tradizionalista che andrà in scena a Verona fino a domenica. Mimetizzati tra la (per verità non enorme) folla ci siamo anche noi di Wired, a districarci tra relatori improbabili, ospiti d’eccezione – si segnalano tra gli altri il senatore Simone Pillon, l’arciprete ortodosso Dmitri Smirnov e ...

Congresso Famiglie - a sorpresa sul palco la senatrice M5s Drago : “Alcuni di noi hanno apertura pro famiglia tradizionale” : A sorpresa sul palco del Congresso mondiale della famiglia, cominciato oggi a Verona e definito più volte da Luigi Di Maio e da altri esponenti del M5s il “Medioevo“, si è presentata anche una senatrice Cinquestelle. Tiziano Drago ha violato il diniego alla partecipazione all’incontro pronunciato nei giorni scorsi dal suo capo politico e dal palco ha dichiarato: “Il M5s non è una realtà politica legata solo alle dichiarazioni ...

Congresso Famiglie Verona - il programma. Politici : ecco chi ci partecipa : Piazza Bra blindata a Verona , giornalisti assiepati in una piccola sala stampa, tenuti fuori dal salone dove si svolge il Congresso mondiale delle famiglie dal titolo 'Il vento del cambiamento: l'...

Congresso Famiglie - il "popolo" di Verona all'attacco dell'aborto : Le cancellate della Gran Guardia si erano aperte da poco, i lavori del Congresso delle Famiglie, che si concluderà domenica, appena iniziati e subito i toni si sono accesi attorno a uno dei temi centrali nell'agenda dei pro-life, organizzatori della kermesse. Aborto e 194, la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Con il leader del Family Day, Massimo Gandolfini, punto di riferimento dei pro-life italiani, che rilanciava: ...

Congresso Famiglie a Verona : Gandolfini : 'Dal 1978 uccisi 6 milioni di bimbi con l'aborto' : Si è aperto il Congresso mondiale delle Famiglie a Verona . "Mi sembra necessario che si capisca che gli estremismi non ci portano da nessuna parte", ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, ...

Al via tra le polemiche il Congresso delle famiglie a Verona (con M5s e Lega sempre più distanti) : Il M5s si dichiara ancora una volta, e con forza, distante dal raduno dell’ultradestra cattolica nella città scaligera...

Congresso delle famiglie - Zaia : "A Verona non c'è spazio per l'omofobia" : Andrà al Congresso mondiale delle famiglie , che si apre oggi, a Verona. Ma è stato chiaro: ' Dicono che sarà una manifestazione contro i gay? Vorrà dire che sarò io a portare il pensiero che se in ...

Congresso Famiglie - parte la tre giorni : 12.56 Si è aperto a Verona il discusso Congress of families, una tre giorni dedicata alla famiglia e ai diritti delle donne e dei bambini. Il presidente Brandi parla di 1000-1100 partecipanti e di molti altri rifiutati "a malincuore". "Parleremo di famiglia naturale fondata sul matrimonio, descritta dagli art.29, 30, 31 e 37 della Costituzione- ha spiegato- e di tutela dei diritti delle donne, sia di quelle che scelgono di fare carriera che ...