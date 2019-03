Congresso Famiglie, parte la tre giorni

Si è aperto a Verona il discusso Congress of families, una trededicata alla famiglia e ai diritti delle donne e dei bambini. Il presidente Brandi parla di 1000-1100cipanti e di molti altri rifiutati "a malincuore". "Parleremo di famiglia naturale fondata sul matrimonio, descritta dagli art.29, 30, 31 e 37 della Costituzione- ha spiegato- e di tutela dei diritti delle donne, sia di quelle che scelgono di fare carriera che no". "Siamo aperti al dialogo, in questa società si è persa l'arte del dibattito".(Di venerdì 29 marzo 2019)