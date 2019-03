Congresso famiglie, non tutti i 5S sono contro. Tiziana Drago a Verona: “Sono per la vita” (Di venerdì 29 marzo 2019) La senatrice M5S Tiziana Drago 'disubbidisce' e partecipa al Congresso di Verona: "sono cattolica, ho 4 figli e sono quindi per la vita. Ma sono per il dialogo e l'apertura: ieri ero all'Aquila ad un convegno delle associazioni Arcobaleno, oggi sono qui. Dobbiamo cercare punti di incontro". Ministra Grillo: "Ognuno è libero di aderire agli eventi che vuole".



