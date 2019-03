Congresso Famiglie | Gandolfini | “In Italia con l’aborto uccisi 6 milioni di bambini”

Verona “blindata” per il Congresso delle Famiglie (e delle polemiche) | : Inizia la tre-giorni del movimento globale pro-family. Partecipa anche Forza Nuova. Il M5S: «E’ il raduno di una destra di sfigati»

Verona - Congresso Famiglie al via con polemiche. Salvini : «Aborto e divorzio non si toccano» : Verona blindata per l'avvio dei lavori del controverso tredicesimo Congresso mondiale delle famiglia che si aprirà oggi e durerà fino a domenica. Piazza Bra...

Verona 'blindata' per il Congresso delle Famiglie - e delle polemiche - : sabato il corteo : L'ultimo atto di questo legame tra oltranzismo cattolico e politica è l'approvazione lo scorso ottobre di una mozione che ha dichiarato :'Verona città a a favore della vita' e ha impegnato il Comune ...

Verona - al via il Congresso delle Famiglie. Salvini : «Aborto e divorzio non si toccano» : Verona blindata per l'avvio dei lavori del controverso tredicesimo Congresso mondiale delle famiglia che si aprirà oggi e durerà fino a domenica. Piazza Bra...

"Torino ama tutte le famiglie" : lo striscione di Appendino in risposta al Congresso di Verona : Esposto oggi dal balcone del Comune: slogan in inglese e disegni con tante unioni possibili. La sindaca prima in Italia a trascrivere un matrimonio gay

Congresso delle famiglie - la 194 subito nel mirino. Salvini : «Le conquiste sociali non si toccano» : Via al meeting dei sostenitori della famiglia tradizionalista. Gandolfini attacca la legge sull’aborto. Salvini frena. E Spadafora (M5S): «Temi di Verona mai in agenda di governo»

Castrazione chimica - Trenta : “Da donna mi sento offesa. Congresso delle Famiglie? Roba da Medioevo” : “Da donna le dico che mi sento offesa, perché è una presa in giro verso tutte le donne, si sta cavalcando il terrore che ogni donna nella sua vita sente, a suo modo. E mi sorprende che il ministro Bongiorno l’abbia sostenuta”. Elisabetta Trenta, il ministro della Difesa, in un’intervista al Corriere commenta la proposta della Lega di introdurre la Castrazione chimica in alcuni casi di violenza contro le donne. E come la ...

Verona - al via il Congresso delle Famiglie. Spadafora (M5s) : «Temi mai in agenda di governo» : Verona blindata per l'avvio dei lavori del controverso tredicesimo Congresso mondiale delle famiglia che si aprirà oggi e durerà fino a domenica. Piazza Bra...

Al via il Congresso delle Famiglie : Al via a Verona il Congresso mondiale delle Famiglie. "Mi auguro che questo Congresso si svolga senza polemiche e che sia di alto profilo, per questo vi chiedo togliete le armi delle polemiche ai ...

Lo striscione di Appendino in risposta al Congresso di Verona : "Torino ama tutte le famiglie" : Esposto oggi dal balcone del Comune: slogan in inglese e disegni con tante unioni possibili. La sindaca prima in Italia a trascrivere un matrimonio gay

Congresso delle famiglie - la 194 subito nel mirino. Salvini : «Le conquista sociali non si toccano» : Via al meeting dei sostenitori della famiglia tradizionalista. Gandolfini attacca la legge sull’aborto. Salvini frena. E Spadafora (M5S): «Temi di Verona mai in agenda di governo»

Via al Congresso delle famiglie e delle polemiche. Verona blindata. Il vescovo : l’aborto è un delitto : “Il vento del cambiamento: l’Europa e il movimento globale pro-family”. E’ questo il titolo del 13esimo Congresso mondiale delle famiglie che inizia oggi, venerdì 29 marzo, a Verona. Una tre-giorni fortemente voluta dal ministro della Famiglia, il leghista e veronese doc Lorenzo Fontana, che porterà nella città scaligera i massimi esponenti delle a...

Congresso delle famiglie - la 194 subito nel mirino. Spadafora : «Temi di Verona mai in agenda di governo» : Al meeting di Verona, che riunisce i sostenitori ad associazioni integraliste e conservatrici di tutto il mondo, i temi chiave sono la contrarietà all'aborto ed alle unioni tra persone dello stesso ...

Congresso Famiglie - attacco alla 194|Live Spadafora : temi mai in agenda di governo : Via al meeting dei sostenitori della famiglia tradizionalista. Gandolfini attacca la legge sull’aborto, subito scontro con il sottosegretario M5S