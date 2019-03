Congresso famiglie | domani metà governo |Al via con attacco alla 194 | aborto

Congresso delle famiglie e polemiche : L’ex presidente della Camera sarà alla contromanifestazione di domani |

Congresso delle famiglie a Verona - feti di gomma come 'gadget' : è polemica. Boldrini : 'Mostruoso' : Boldrini, con altre esponenti della politica e dei movimenti per i diritti civili sarà a Verona alla contromanifestazione di sabato : 'Un motivo in più per essere presenti a Verona a sostegno dei ...

Torino - Appendino risponde al Congresso di Verona : “La città ama tutte le famiglie”. Lo striscione dal Comune : “Lanciamo un messaggio di inclusione che riguarda tutte le famiglie di tutti i generi”. Lo dicono, dal balcone del Comune di Torino, la sindaca della città, Chiara Appendino, e l’assessore alle Famiglie, Marco Giusta, in risposta al Congresso di Verona. Dalla mattina, dal balcone del palazzo comunale, è stato esposto uno striscione con la scritta: “Torino ama tutte le famiglie“. L'articolo Torino, Appendino risponde ...

Congresso delle famiglie a Verona - polemica per il gadget a forma di feto. Boldrini : “Mostruoso” : Un feto di gomma in un sacchetto di plastica, con tanto di nome di battesimo, Michele, accompagnato da un biglietto dove si legge “Hai tra le mani la riproduzione di un bambino alla decima settimana di gravidanza”. È uno dei “gadget” distribuiti nello stand dell’associazione Pro Vita al Congresso mondiale delle famiglie che si è aperto oggi a Veron...

Congresso mondiale della famiglie : 'Gli omosessuali all'inferno? Follia' : Verona, 29 mar., askanews, - 'Gli omosessuali vanno curati, sennò per loro c'è l'Inferno? Follie. Questo non è il pensiero degli organizzatori e ci dissociamo da chi strumentalizza una situazione ad ...

La bocciatura del piano Brexit e il Congresso sulle famiglie : Dopo le europee potrebbe essere molto simile a prima delle europee. Ma i britannici ci saranno? Bel dilemma dopo l'ulteriore bocciatura del piano più bocciato del mondo. L'Europa terrà la sua riunione di emergenza a due giorni dalla scadenza dell'ultima proroga. Intanto se vi interessa ecco

Congresso delle famiglie - il feto di gomma fa impazzire Laura Boldrini : "Operazione mostruosa" : Si apre il Congresso mondiale delle famiglie a Verona. E, come ampiamente previsto, è subito polemica: il fronte di chi vuole tappare la bocca al raduno, infatti, è scatenato. E a gettare benzina su un fuoco acceso da giorni, ecco il caso del controverso gadget distribuito al raduno: un feto a forma

Al via tra polemiche Congresso famiglie : Al via il Congresso mondiale delle famiglie, al centro di un'accesa polemica di questi giorni che non accenna a placarsi. Una polemica "costruita ad arte sul nulla dalla sinistra - l'affondo del ...

Congresso famiglie - dal gadget choc a forma di feto al libro no gender : Alla fine il logo della presidenza del Consiglio c'è. Il patrocinio è stato tolto, ma al Congresso mondiale delle famiglie di Verona su manifesti e cartelle stampa è ancora in bella vista. "I pannelli ...

Congresso famiglie Verona - il programma. Politici : ecco chi partecipa : Piazza Bra blindata a Verona , giornalisti assiepati in una piccola sala stampa, tenuti fuori dal salone dove si svolge il Congresso mondiale delle famiglie dal titolo 'Il vento del cambiamento: l'...

Congresso famiglie - non tutti i 5S sono contro. Tiziana Drago a Verona : “Sono per la vita” : La senatrice M5S Tiziana Drago 'disubbidisce' e partecipa al Congresso di Verona: "sono cattolica, ho 4 figli e sono quindi per la vita. Ma sono per il dialogo e l'apertura: ieri ero all'Aquila ad un convegno delle associazioni Arcobaleno, oggi sono qui. Dobbiamo cercare punti di incontro". Ministra Grillo: "Ognuno è libero di aderire agli eventi che vuole".Continua a leggere

Congresso delle famiglie - la ministra Grillo : «Estrema destra - ridicolo paragonare i gay al satanismo» : «Ero orientata a non essere presente», ha ammesso la senatrice M5S Tiziana Drago, catanese, un po' imbarazzata una volta arrivata a Verona alla tredicesima edizione del Congresso delle famiglie e la ...

Congresso delle famiglie - la ministra Grillo : «Estrema destra - ridicolo paragonare i gay al satanismo» : Gandolfini attacca la legge sull’aborto. Salvini frena. E Spadafora (M5S): «Temi di Verona mai in agenda di governo». A Verona c’è però la senatrice Drago (M5S) che va contro il suo partito

«Michele - il feto di plastica» : polemica per il gadget al Congresso delle famiglie Pro Vita-Forza Nuova : i legami : La copia, battezzata “Michele”, accompagnata da un cartellino con la scritta: «L’aborto ferma un cuore che batte!». polemica in Rete