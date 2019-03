La più corrosiva delle critiche al Congresso delle famiglie : ecco il saluto delle pompe funebri Taffo : Ma le immagini dello humour mortuario riescono a intercettare anche gli argomenti più stringenti di cronaca. «Non gli credete, io non sono una serie TV. Sono morto nel 2017 ed oggi uccideranno mio ...

Famiglie - Giulia Bongiorno a sorpresa contro il Congresso anti aborto : "La mia famiglia è fatta da me e da mio figlio e mi sembra una famiglia splendida. Non si arretrerà di un millimetro rispetto ai diritti delle donne né rispetto all'autodeterminazione della donna". Giulia Bongiorno, a sorpresa, si scaglia contro il congresso di Verona pro famiglia tradizionale in cu

Congresso Famiglie - attacco alla 194. Senatrice Drago sul palco - ira M5s : E dunque se la Senatrice rincara la dose dal palco spiegando che 'il M5s non è una realtà politica legata solo alle dichiarazioni di questi giorni, ci sono anche senatori e deputati che hanno ...

Congresso Famiglie - dalle critiche a gay e aborto ai feti come gadget : “È l’alba di una rinascita”. La sinistra : “Oscurantismo” : L’omosessualità “da curare” e l’aborto definito un “delitto”. Della prima giornata del Congresso mondiale delle Famiglie resteranno le parole pronunciate dall’organizzatore del Family Day, Massimo Gandolfini, e l’intervento del senatore leghista Simone Pillon, ma anche la signora che ha fatto irruzione con una Madonna di legno alta almeno mezzo metro sotto il braccio e i gadget degli sponsor ...

Verona. Donne - lavoro - figli : gli interventi al Congresso delle famiglie : Fuori programma anche l'incursione di Giuseppe Cruciani , conduttore radiofonico della "Zanzara", quanto di più lontano ci possa essere dal mondo dei cattolici e della famiglia cosiddetta "...

Congresso Famiglie - domani "metà" governo |Al via con attacco alla 194 : aborto è omicidio | Senatrice M5s a sorpresa sul palco : Il leader del Family Day, Gandolfini: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

Congresso delle famiglie a Verona - feti di gomma come 'gadget' : è polemica. Boldrini : 'Mostruoso' : Boldrini, con altre esponenti della politica e dei movimenti per i diritti civili sarà a Verona alla contromanifestazione di sabato : 'Un motivo in più per essere presenti a Verona a sostegno dei ...

Torino - Appendino risponde al Congresso di Verona : “La città ama tutte le famiglie”. Lo striscione dal Comune : “Lanciamo un messaggio di inclusione che riguarda tutte le famiglie di tutti i generi”. Lo dicono, dal balcone del Comune di Torino, la sindaca della città, Chiara Appendino, e l’assessore alle Famiglie, Marco Giusta, in risposta al Congresso di Verona. Dalla mattina, dal balcone del palazzo comunale, è stato esposto uno striscione con la scritta: “Torino ama tutte le famiglie“. L'articolo Torino, Appendino risponde ...

Congresso delle famiglie a Verona - polemica per il gadget a forma di feto. Boldrini : “Mostruoso” : Un feto di gomma in un sacchetto di plastica, con tanto di nome di battesimo, Michele, accompagnato da un biglietto dove si legge “Hai tra le mani la riproduzione di un bambino alla decima settimana di gravidanza”. È uno dei “gadget” distribuiti nello stand dell’associazione Pro Vita al Congresso mondiale delle famiglie che si è aperto oggi a Veron...

Congresso mondiale della famiglie : 'Gli omosessuali all'inferno? Follia' : Verona, 29 mar., askanews, - 'Gli omosessuali vanno curati, sennò per loro c'è l'Inferno? Follie. Questo non è il pensiero degli organizzatori e ci dissociamo da chi strumentalizza una situazione ad ...

La bocciatura del piano Brexit e il Congresso sulle famiglie : Dopo le europee potrebbe essere molto simile a prima delle europee. Ma i britannici ci saranno? Bel dilemma dopo l'ulteriore bocciatura del piano più bocciato del mondo. L'Europa terrà la sua riunione di emergenza a due giorni dalla scadenza dell'ultima proroga. Intanto se vi interessa ecco

Congresso delle famiglie - il feto di gomma fa impazzire Laura Boldrini : "Operazione mostruosa" : Si apre il Congresso mondiale delle famiglie a Verona. E, come ampiamente previsto, è subito polemica: il fronte di chi vuole tappare la bocca al raduno, infatti, è scatenato. E a gettare benzina su un fuoco acceso da giorni, ecco il caso del controverso gadget distribuito al raduno: un feto a forma

Al via tra polemiche Congresso famiglie : Al via il Congresso mondiale delle famiglie, al centro di un'accesa polemica di questi giorni che non accenna a placarsi. Una polemica "costruita ad arte sul nulla dalla sinistra - l'affondo del ...