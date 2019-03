Congresso famiglie | attacco alla 194|Live Spadafora | temi mai in agenda di governo

Via al Congresso delle famiglie e delle polemiche. Verona blindata. Il vescovo : l’aborto è un delitto : “Il vento del cambiamento: l’Europa e il movimento globale pro-family”. E’ questo il titolo del 13esimo Congresso mondiale delle famiglie che inizia oggi, venerdì 29 marzo, a Verona. Una tre-giorni fortemente voluta dal ministro della Famiglia, il leghista e veronese doc Lorenzo Fontana, che porterà nella città scaligera i massimi esponenti delle a...

Al via il Congresso delle Famiglie a Verona - tra polemiche e contro-manifestazioni : Parte a Verona il 13esimo Congresso mondiale delle Famiglie, tra polemiche e contestazioni attese nei prossimi giorni. E a parlare è Massimo Gandolfini, promotore del Family Day: "L’aborto è l'omicidio di un bambino in utero". Al Congresso si attende la partecipazione di molti ministri di fede leghista, mentre il Movimento 5 Stelle organizza un contro-evento a Roma.Continua a leggere

Verona - via tra le polemiche al Congresso Mondiale delle famiglie. Gandolfini 'Aborto omicidio - la legge 194 non aiuta' : Verona. Inizia con un attacco diretto alla legge sull'Aborto, in una città blindata e con i giornalisti rigorosamente tenuti fuori dall'area del convegno, il Congresso Mondiale delle Famiglie che si ...

Verona - via tra le polemiche al Congresso delle famiglie. Gandolfini : "Aborto omicidio - la legge 194 non aiuta" : Parte la kermesse che si concluderà domenica. Porte chiuse ai giornalisti, città blindata. A rinsaldare i legami con i pro-life, che attaccano subito i diritti, prevista anche la presenza di Forza Nuova. Ma per tre giorni ci saranno anche cortei e manifestazioni di protesta di...

Congresso famiglie Verona - il problema non sono i contenuti. Ma la politica che si crede onnipotente : Il diritto del quale si parla è uno di quelli che paiono poco rivendicati e praticati, in un atteggiamento collettivo di sfiducia o di inerzia: incidere sull’azione della politica. Molto più del diritto di pensiero e di quello di libera espressione. Vera militanza personale che in passato – anche nel nostro Paese – comportò cambiamenti determinanti. Poco considerato, negli ultimi giorni questo diritto è tornato a imporsi e chi è ...

Brian Brown - il quacchero - convertito - con 9 figli. Chi è l'anima del Congresso delle Famiglie : La 13esima edizione dell'evento, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo, riunisce i sostenitori ad associazioni integraliste e conservatrici di tutto il mondo. I temi chiave sono la contrarietà all'...

Congresso famiglie - Zaia : "Se c'è una patologia è l'omofobia" - : Il governatore del Veneto, che ha dato il patrocinio all'iniziativa al via a Verona, assicura che prenderà posizione se dovesse essere una manifestazione contro i gay. E aggiunge: "Legge sull'aborto ...

Congresso Mondiale Famiglie - Brandi : ‘Smirnov - un caso montato ad arte’ : A una settimana esatta dall’inizio, non si placano le polemiche intorno al Congresso Mondiale delle Famiglie, giunto alla 13ma edizione e in programma a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. L’evento è fortemente criticato da diverse associazioni e partiti politici, accusato di oscurantismo se non di “ritorno al medioevo” per le sue posizioni decisamente conservative su temi delicati e importanti come aborto e unioni civili. Una delle polemiche ...