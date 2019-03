Congresso di Verona | quel «gadget» shock del feto di plastica

Congresso famiglie Verona - il programma. Politici : ecco chi partecipa : Piazza Bra blindata a Verona , giornalisti assiepati in una piccola sala stampa, tenuti fuori dal salone dove si svolge il Congresso mondiale delle famiglie dal titolo 'Il vento del cambiamento: l'...

Congresso famiglie - non tutti i 5S sono contro. Tiziana Drago a Verona : “Sono per la vita” : La senatrice M5S Tiziana Drago 'disubbidisce' e partecipa al Congresso di Verona: "sono cattolica, ho 4 figli e sono quindi per la vita. Ma sono per il dialogo e l'apertura: ieri ero all'Aquila ad un convegno delle associazioni Arcobaleno, oggi sono qui. Dobbiamo cercare punti di incontro". Ministra Grillo: "Ognuno è libero di aderire agli eventi che vuole".Continua a leggere

Lo striscione affisso dalla Appendino è la migliore risposta al Congresso di Verona : "Torino ama tutte le famiglie", recita lo striscione esposto oggi alla balconata di Palazzo Civico, a Torino, in concomitanza con l'avvio del Congresso della Famiglia a Verona. La foto è stata pubblicata dal sindaco Chiara Appendino sul suo profilo Facebook, insieme ad un messaggio:Famiglie sono coppie anziane, fratelli e sorelle, persone che si prendono cura degli animali con cui vivono, zii e nipoti, nonne e cugine, mariti e mogli, ...

Verona - gadget choc al Congresso delle Famiglie : un feto di gomma - : "L'aborto ferma un cuore che batte!" si legge nel cartellino che accompagna la riproduzione di gomma di un embrione di 10 settimane distribuito da "Notizie Pro Vita". Brignone, segretaria di Possibile:...

Verona - al Congresso delle Famiglie è stato presentato il 'gadget' di un feto in gomma : Al Congresso di Verona iniziato oggi è stato presentato un “gadget” in gomma che ritrae un feto di 10 settimane incartato con un cartoncino allegato su cui campeggia uno slogan: “L'aborto ferma un cuore che batte”. L'idea è del portale interne Notizie Provita, che “condanna” la legge 194 sul diritto all'IVG (interruzione volontaria di gravidanza) con lo scopo di abolirla. L'organizzatore del Family Day definisce l'aborto come "omicidio", mentre ...

Congresso Verona - Drago (M5s) : “Per me non semplice essere qui. Il Movimento non è la realtà politica che viene descritta” : “Sono presente per scelta personale, però voglio sottolineare che il M5s non è quella realtà politica che viene delineata, ma ci sono anche senatori che hanno a cuore la questione della famiglia naturale”. Dal palco del Congresso delle famiglie di Verona ha parlato anche la senatrice del M5s, Tiziana Drago, che ha sfidato la posizione ufficiale del Movimento presentandosi a sorpresa al Congresso. “Sono qui liberamente in quanto madre e donna ...

Al medioevo del Congresso di Verona rispondiamo con i dialoghi d'amore : "Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente''.Chissà cosa avrebbe pensato William Shakespeare del fatto che la città in cui è ambientata la tragedia di Romeo e Giulietta - il simbolo dell'amore perfetto ma osteggiato dalla società - sia stata scelta come sede per il Congresso Mondiale delle Famiglie. Ed è, infatti, una tragedia ...

Congresso Verona - anche un feto di gomma tra i gadget : “L’aborto ferma un cuore che batte” : Tra i gadget delCongresso mondiale delle Famiglie in corso Verona c’è anche un feto di gomma che rappresenta un embrione di dieci settimane. Il feto è accompagnato da un cartellino con la scritta: ‘L’aborto ferma un cuore che batte!’ ed è donato da uno degli sponsor, notizieprovita. “Questa robaccia qua è contro il rispetto della vita e della maternità ed è di una violenza raccapricciante. E trova l’appoggio ...

Congresso Verona : “L’omossessualità è un abominio - va curata” - “l’aborto? Un delitto”. Il videoracconto : Si è aperta questa mattina a Verona la XIII edizione del Congresso Mondiale della Famiglia. Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di persone da tutto il mondo sono arrivate al palazzo della Gran Guardia. “Noi siamo per una visione positiva della famiglia – spiega il presidente dell’Organizzazione Internazionale della Famiglia, Brian Brown – intesa come l’unione tra un uomo e una donna nel matrimonio”. Una prospettiva condivisa ...

Verona - Congresso delle famiglie. Gandolfini : «Aborto è omicidio» - Video : Il Congresso delle Famiglie è iniziato. Città -quella di Verona- blindata, giornalisti blindati in una sala stampa con divieto di uscire. La manifestazione, che si concluderà domenica con la marcia ...

Verona - al via il Congresso delle famiglie | A sorpresa sul palco una senatrice M5s | Gandolfini : "L'aborto è un omicidio" : Il leader del Family Day: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

