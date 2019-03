Congresso delle famiglie | senatrice M5s sfida Di Maio Io tra i dissidenti? Non lo

Ecco i bellissimi gadget-feto che potete ritirare al Congresso mondiale delle famiglie : A Verona l'associazione ProVita distribuisce piccoli modellini di feti per sensibilizzare i partecipanti alla manifestazione sul tema dell'aborto. Secondo voi ci è riuscita?

Verona - al via il Congresso delle famiglie | A sorpresa sul palco una senatrice M5s | Gandolfini : "L'aborto è un omicidio" : Il leader del Family Day: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

I “bellissimi” gadget-feto distribuiti al Congresso mondiale delle famiglie : È appena iniziato il Congresso mondiale delle famiglie, il controverso ritrovo di associazioni ultracattoliche e della galassia della destra tradizionalista che andrà in scena a Verona fino a domenica. Mimetizzati tra la (per verità non enorme) folla ci siamo anche noi di Wired, a districarci tra relatori improbabili, ospiti d’eccezione – si segnalano tra gli altri il senatore Simone Pillon, l’arciprete ortodosso Dmitri Smirnov e ...

Al via tra le polemiche il Congresso delle famiglie a Verona (con M5s e Lega sempre più distanti) : Il M5s si dichiara ancora una volta, e con forza, distante dal raduno dell’ultradestra cattolica nella città scaligera...

Congresso delle famiglie - Zaia : "A Verona non c'è spazio per l'omofobia" : Andrà al Congresso mondiale delle famiglie , che si apre oggi, a Verona. Ma è stato chiaro: ' Dicono che sarà una manifestazione contro i gay? Vorrà dire che sarò io a portare il pensiero che se in ...

Verona “blindata” per il Congresso delle Famiglie (e delle polemiche) | : Inizia la tre-giorni del movimento globale pro-family. Partecipa anche Forza Nuova. Il M5S: «E’ il raduno di una destra di sfigati»

Verona 'blindata' per il Congresso delle Famiglie - e delle polemiche - : sabato il corteo : L'ultimo atto di questo legame tra oltranzismo cattolico e politica è l'approvazione lo scorso ottobre di una mozione che ha dichiarato :'Verona città a a favore della vita' e ha impegnato il Comune ...

Congresso delle famiglie - la 194 subito nel mirino. Salvini : «Le conquiste sociali non si toccano» : Via al meeting dei sostenitori della famiglia tradizionalista. Gandolfini attacca la legge sull’aborto. Salvini frena. E Spadafora (M5S): «Temi di Verona mai in agenda di governo»

Castrazione chimica - Trenta : “Da donna mi sento offesa. Congresso delle Famiglie? Roba da Medioevo” : “Da donna le dico che mi sento offesa, perché è una presa in giro verso tutte le donne, si sta cavalcando il terrore che ogni donna nella sua vita sente, a suo modo. E mi sorprende che il ministro Bongiorno l’abbia sostenuta”. Elisabetta Trenta, il ministro della Difesa, in un’intervista al Corriere commenta la proposta della Lega di introdurre la Castrazione chimica in alcuni casi di violenza contro le donne. E come la ...

