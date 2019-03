Congresso delle famiglie a Verona | feti di gomma come ' gadget' | è polemica Boldrini

Congresso delle famiglie a Verona - polemica per il gadget a forma di feto. Boldrini : “Mostruoso” : Un feto di gomma in un sacchetto di plastica, con tanto di nome di battesimo, Michele, accompagnato da un biglietto dove si legge “Hai tra le mani la riproduzione di un bambino alla decima settimana di gravidanza”. È uno dei “gadget” distribuiti nello stand dell’associazione Pro Vita al Congresso mondiale delle famiglie che si è aperto oggi a Veron...

Congresso delle famiglie - la ministra Grillo : «Estrema destra - ridicolo paragonare i gay al satanismo» : «Ero orientata a non essere presente», ha ammesso la senatrice M5S Tiziana Drago, catanese, un po' imbarazzata una volta arrivata a Verona alla tredicesima edizione del Congresso delle famiglie e la ...

Congresso delle famiglie - la ministra Grillo : «Estrema destra - ridicolo paragonare i gay al satanismo» : Gandolfini attacca la legge sull’aborto. Salvini frena. E Spadafora (M5S): «Temi di Verona mai in agenda di governo». A Verona c’è però la senatrice Drago (M5S) che va contro il suo partito

«Michele - il feto di plastica» : polemica per il gadget al Congresso delle famiglie Pro Vita-Forza Nuova : i legami : La copia, battezzata “Michele”, accompagnata da un cartellino con la scritta: «L’aborto ferma un cuore che batte!». polemica in Rete

Congresso delle Famiglie - Gandolfini : «L’aborto è l’omicidio di un bambino» : «L’aborto è l’omicidio di un bambino in utero». Si apre così il Congresso Mondiale delle Famiglie (che non ha ottenuto il patrocinio di Palazzo Chigi) in programma da oggi 29 marzo fino al 31 a Verona. Porte chiuse ai giornalisti, il convegno presentato come un momento di celebrazione dell’amore, del matrimonio e della famiglia mostra il suo volto. Si è aperto con un coro che ha intonato «Mamma», canzone di Beniamino Gigli per poi dare spazio ...

Verona - al Congresso delle Famiglie è stato presentato il 'gadget' di un feto in gomma : Al Congresso di Verona iniziato oggi è stato presentato un “gadget” in gomma che ritrae un feto di 10 settimane incartato con un cartoncino allegato su cui campeggia uno slogan: “L'aborto ferma un cuore che batte”. L'idea è del portale interne Notizie Provita, che “condanna” la legge 194 sul diritto all'IVG (interruzione volontaria di gravidanza) con lo scopo di abolirla. L'organizzatore del Family Day definisce l'aborto come "omicidio", mentre ...

Congresso delle famiglie - senatrice M5s sfida Di Maio. "Io tra i dissidenti? Non lo so" : Però il M5s non è quella realtà politica delle ultime dichiarazioni di questi giorni. Ci sono anche senatori che hanno la mia sensibilità", e sono pro "famiglia tradizionale". Serve "tutelare i ...

Verona - Congresso delle famiglie. Gandolfini : «Aborto è omicidio» - Video : Il Congresso delle Famiglie è iniziato. Città -quella di Verona- blindata, giornalisti blindati in una sala stampa con divieto di uscire. La manifestazione, che si concluderà domenica con la marcia ...

Verona - al via il Congresso delle famiglie | A sorpresa sul palco una senatrice M5s | Gandolfini : "L'aborto è un omicidio" : Il leader del Family Day: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

