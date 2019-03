Confindustria | in recessione c' è la sua lealtà al Paese

SPY FINANZA/ Cosa nasconde l'allarme recessione di Confindustria? : Crescita zero, l'allarme recessione di Confindustria. Che segnala lancia? Un articolo di qualche giorno fa del Sole 24 Ore fa nascere una domanda.

Confindustria : "Italia ferma. Recessione si evita solo grazie a export" : Rapporto di previsione sull'economia italiana " Nel 2019, per il CSC, la domanda interna risulterà praticamente ferma e, a meno che non si realizzi l'auspicato cambio di passo nella politica ...

Confindustria - lo studio-ghigliottina sull'Italia : 'Recessione - aumento Iva - deficit e tasse'. Come moriremo : 'Il Governo ha ipotecato i conti pubblici e non ci sono scelte indolori'. Il Centro Studi di Confindustria certifica di che morte moriremo nel 2020, spiegando che il governo di Lega e M5s si troverà ...

Confindustria : 'Italia ferma' - azzerate stime Pil 2019/ Torna l'allarme recessione : Pil Italia 2019, Confindustria azzera le stime: consumi e investimenti fermi, impatto zero dal reddito di cittadinanza. Allarme per il Governo.

Confindustria - lo studio-ghigliottina sull'Italia : "Recessione - aumento Iva - deficit e tasse". Come moriremo : "Il Governo ha ipotecato i conti pubblici e non ci sono scelte indolori". Il Centro Studi di Confindustria certifica di che morte moriremo nel 2020, spiegando che il governo di Lega e M5s si troverà davanti a un bivio devastante: da una parte il "rincaro dell'Iva", per annullare il quale servirebber

Tav : Bauli (Confindustria Verona) - 'farla vuol dire contrastare la recessione' : Verona, 4 feb. (AdnKronos) - "Andare avanti con la TAV è essenziale, oggi più che mai. Le infrastrutture sono necessarie sia per la competitività del Paese sia per reagire agli ultimi dati sul PIL registrati da ISTAT. Gli investimenti pubblici sono uno strumento per reagire alla recessione, creare p

ITALIA IN RECESSIONE - PIL NEGATIVO : CONTE - '2019 SARÀ BELLISSIMO' / Ultime notizie - Confindustria lo gela... : ITALIA in RECESSIONE tecnica, il Pil NEGATIVO spaventa politica e imprese: 'crescita zero nel 2019'. Doppio scontro Pd-M5s e Borghi-Commissione Ue

Italia in recessione - Conte : "Sarà un anno bellissimo". Confindustria lo gela : "Crescita vicino a zero" : MILANO - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è convinto che la recessione Italiana certificata dall'Istat sia un male passeggero e che presto partirà la riscossa. La pensa diversamente il ...

Recessione - l'allarme di Confindustria : "A rischio 450mila posti di lavoro" : Bisogna reagire subito perché a rischio ci sono 450mila posti di lavoro. È l'allarme che lancia Vincenzo Boccia, che in un'intervista al Messaggero spiega i rischi della Recessione tecnica. "È chiaro che il rallentamento è globale e non dipende dalle politiche italiane. Però il nostro Paese ha fatto una manovra che voleva essere espansiva, in deficit e che ora rischia di essere prociclica, di peggiorare le cose", avverte il presidente di ...

Recessione - Confindustria : Agire subito| Conte : ripresa nel 2019 - anno bellissimo | Ipotesi Manovra bis - Conte smentisce : L'Associazione industriali chiede la riapertura dei cantieri, come primo volano per gli investimenti. Il governo smentisce che sarà necessario rimettere mano alla Manovra

Recessione - Boccia - Confindustria - : agire subito - a gennaio dati persino peggiori : 'Dobbiamo reagire di fronte al rallentamento dell'economia globale e della Germania. Era ed è evidente che ci sarebbe stato un rallentamento anche dell'Italia, un Paese ad alta vocazione all'export. ...