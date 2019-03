Concorso scuola secondaria 2019 | ultime notizie | tempistiche bando | posti e requisiti

Scuola - Concorso secondaria e precariato docenti ultime notizie : Azzolina ‘No a false aspettative’ : L’onorevole Lucia Azzolina, attraverso un video pubblicato su Facebook, ha risposto alle numerose lamentele dei docenti di terza fascia in merito alla loro particolare situazione. L’esponente del Movimento 5 Stelle, nella premessa, ha specificato di voler rispondere ai docenti, nonostante vi sia un referente (il ministro Marco Bussetti) oltre al fatto che un altro esponente della Lega, il senatore Pittoni, ha creato confusione ...

Scuola - Concorso dirigenti scolastici ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati sulle tempistiche : Il sindacato Flc-Cgil ha pubblicato una nota informativa all’interno della quale si rende noto l’esito dell’incontro informativo che si è svolto ieri, giovedì 21 marzo, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, sul concorso dirigenti scolastici: l’incontro era stato richiesto dalla stessa Flc-Cgil, insieme a Cisl Scuola e Uil Scuola per avere delle informazioni più precise in merito alla correzione delle prove ...

Concorsi scuola ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - no a Concorso calderone’ : Hanno fatto discutere le recenti dichiarazioni del ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, in merito alla tutela dei docenti precari di seconda e terza fascia. Intervenuto come ospite della trasmissione ‘Fuori TG Rai 3’, il titolare del Miur ha sottolineato come l’amministrazione stia valutando delle soluzioni per queste categorie di docenti. Docenti di ruolo: messaggio al ministro Bussetti A questo proposito il ...

Scuola - Concorso docenti secondaria ultime notizie : bando entro il 2019 - tempi strettissimi : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è tornato a parlare di concorsi: nel corso di un’intervista al quotidiano genovese ‘Il Secolo XIX’, il titolare del Miur ha citato le procedure concorsuali già messe in atto come il concorso straordinario per i diplomati magistrale o il concorso DSGA. In merito al concorso per la Scuola secondaria, invece, i tempi si preannunciano più lunghi. Bussetti: ‘Non faremo in ...

Concorso 'Sano chi Sa' vinto da una scuola di Orte : "La vittoria di una partita di calcio è meglio di una vittoria in un gioco della play station". E' un alunno di una scuola media, premiata nell'ambito del progetto ' Sano chi Sa ', i cui risultati ...

Scuola - offerte di lavoro : 2 bandi di Concorso in Lombardia per educatori asilo nido : Il Comune di Casalpusterlengo (provincia di Lodi) ha pubblicato un bando di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo parziale e determinato di 3 educatori asilo nido (Categoria C1 d’accesso, CCNL Comparto Funzioni Locali). L’attività si svolgerà nell’arco di 18 ore settimanali lavorative. A Casalpusterlengo bando per educatori di asilo nido, scadenza 13 marzo Le domande andranno inoltrate entro e non oltre il giorno 13 ...

Concorso nella scuola - il bando dovrebbe arrivare prima dell'estate : C'è grande attesa per la pubblicazione del bando di Concorso utile a inserirsi come docente nella scuola pubblica di primo e secondo grado, come del resto è stato preannunciato nella legge di Bilancio 2019 dal nuovo Governo giallo-verde. Un bando che interesserà non solo i neolaureati ma anche i docenti con almeno 3 anni di servizio nelle scuole pubbliche. Criteri per poter partecipare al Concorso Al Concorso, potranno partecipare tutti i ...

Scuola - Concorso per docenti di sostegno nel caos : slitta il test : Si tratta infatti di una selezione molto attesa nel mondo della Scuola, tanto che l'adesione da parte dei precari sarebbe altissima. In Italia, purtroppo, la carenza di docenti specializzati sul ...

Concorso scuola 2019 : valutazione titoli e punteggio - precari favoriti. Le regole : Concorso scuola 2019: valutazione titoli e punteggio, precari favoriti Il 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto legge n. 4/2019 che ha introdotto Quota 100 e reddito di cittadinanza. Come previsto per legge il decreto nei successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale va convertito in legge. E proprio in queste settimane è in corso l’iter presso Senato e Camera. Qual è il collegamento tra decreto e ...

Concorso scuola 2019 : favoriti i precari storici : Novità importante per il prossimo Concorso scuola 2019: sarà raddoppiato il punteggio per il servizio prestato nelle scuole pubbliche. Lo scopo è quello di valorizzare i precari storici per portare nelle scuole chi ha più esperienza a sostituzione dei docenti che andranno in pensione, alcuni anche con Quota 100. A differenza dei precedenti, gli equilibri del prossimo Concorso scuola propendono per favorire gli insegnanti con maggiore anzianità ...

Scuola - cambiano i punteggi del prossimo Concorso : favoriti i precari storici per “compensare” l’effetto di Quota 100 : punteggio doppio per il servizio: praticamente una corsia preferenziale per i precari storici, per portare “più esperienza” nella Scuola, che si appresta a perderne tanta col pensionamento dei docenti che beneficeranno della Quota 100. Il governo sposta gli equilibri del prossimo concorso Scuola, atteso per il 2019: saranno favoriti gli insegnanti con maggiore anzianità, che possono vantare anni di supplenza alle spalle pur non avendo ...

Scuola - Concorso ordinario infanzia e primaria : ecco quali sono i titoli di accesso - chiarimenti : https://www.Scuolainforma.it/wp-content/uploads/2019/02/Filmato1.mp4 I diplomati magistrale e i laureati in Scienze Formazione primaria che non hanno potuto partecipare alla procedura concorsuale straordinaria, sono in attesa del concorso ordinario, concorso che dovrebbe essere indetto a breve. Ricordiamo a questo proposito quali sono i titoli di accesso per partecipare alla selezione diploma magistrale conseguito entro l’anno ...

Concorso scuola 2019 : cosa cambia con l’abolizione del FIT : La Legge di Bilancio 2019 ha modificato i requisiti per poter partecipare al Concorso scuola 2019. La nuova norma ha apportato una radicale modifica al futuro reclutamento per il personale docente, abolendo di fatto il FIT triennale, approvato nel D.L. 59/17, sostituendolo con l’anno di prova. Abolizione FIT triennale Oltre all’ammissione al Concorso scuola secondaria degli ITP con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del ...