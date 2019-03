Con la Cina anche il Lussemburgo Alla faccia degli strali di Mr Juncker

Possibile riavvicinamento tra la Juve e Conte - un suo ritorno dipenderebbe dalla Champions : La Juventus, nei prossimi mesi, si giocherà la possibilità di alzare al cielo due trofei. I bianconeri vogliono chiudere il discorso scudetto e soprattutto puntano a raggiungere la finale di Champions League. Solo quando la stagione sarà finita, la Juve farà il punto sul futuro e deciderà insieme a Massimiliano Allegri se continuare insieme oppure se le loro strade si divideranno. In caso di divorzio, i bianconeri dovranno cercare un altro ...

Lecce - una minorenne denuncia : 'Trascinata nel vicolo e abusata da due sConosciuti' : È un episodio tutto da chiarire quella che sarebbe accaduto nella serata di sabato 16 marzo ad una giovane ragazza minorenne, a Lecce. Nelle scorse ore la giovane, accompagnata dai suoi genitori, si è recata presso la Questura del comune capoluogo, denunciando i fatti. Nel corso della sua dichiarazione, la giovane ha riferito di essere stata trascinata in un vicolo della centro storico, e costretta a subire abusi di natura sessuale. Solo dopo ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina a caccia del successo nel derby Contro la Florentia per avvicinarsi alla Juventus nel 20° turno : I tre anticipi della ventesima (terzultima) giornata hanno riaperto un discorso che sembrava chiuso nel campionato di Calcio femminile di Serie A. La caduta della Juventus di Rita Guarino sul campo del Sassuolo ha rimesso tutto in discussione nella lotta per lo Scudetto. Un ko di cui ha approfittato prontamente il Milan di Carolina Morace che, vittorioso 4-1 al “Vismara” contro la Roma, si è portato a -2 dalle bianconere. Ora è il ...

La Confessione choc di Walter Sabatini : “Avessi preso l’aereo per la Cina sarei morto” : La confessione choc di Walter Sabatini: “Avessi preso l’aereo per la Cina sarei morto” Lo scorso settembre Walter Sabatini, direttore dell’area sportiva della Sampdoria, è stato molto male, fino a rischiare addirittura di morire. La confessione è avvenuta soltanto adesso ed è stata raccontata in un’intervista concessa a Il Secolo XIX dove l’ex dirigente, tra le altre di Inter e Roma, ha svelato di aver rischiato di morire e ...

MotoGp - la Ducati ‘affascina’ Valentino Rossi : il Dottore dà un importante Consiglio alla Yamaha : Il pilota della Yamaha ha chiesto al proprio team di spingere come la Ducati, provando a trovare le soluzioni giuste per aumentare le prestazioni della M1 Un quinto posto in rimonta in Qatar non può bastare a Valentino Rossi per essere soddisfatto di questo inizio di stagione, considerando il gap accumulato da Ducati e Honda. Il Gp d’Argentina appare come il primo importante banco di prova di questo Mondiale 2019, iniziato non ...

Cina - anche le aziende private (e non solo il governo di Pechino) alla Conquista dell’Africa : L’Africa di oggi come la Cina di Deng Xiaoping. Per centinaia di migliaia di cittadini cinesi, il continente più giovane del mondo possiede le stesse potenzialità della Repubblica popolare agli albori delle riforme economiche anni ’80. Secondo il Financial Times, sono circa un milione i cinesi ad aver tentato fortuna nel continente, attirati dalle condizioni di business più vantaggiose rispetto a quelle offerte oltre la Grande ...

Benvenuti - Asi - : Con Cina negoziati su loro stazione spaziale : Roma, 28 mar., askanews, - Dopo la firma dell'accordo tra l'Agenzia spaziale italiana e l'agenzia spaziale cinese per il satellite CSES 2, avvenuta qualche giorno fa, l'Asi è impegnata ad avviare ...

Cina-Usa : delegazione statunitense attesa a Beijing per ottavo round di Consultazioni commerciali : ... cooperando, infatti, è possibile recare giovamento non solo ai due Paesi e ai loro due popoli, ma anche al resto del mondo.

Via della Seta - Di Maio rassicura gli Usa : 'Con Cina nessuna alleanza geopolitica' : L'accordo di Roma con Pechino ha scopi puramente commerciali. E' quanto a rassicurato il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio al segretario al Commercio americano Wilbur Ross durante l'...

Il presunto Nubia Red Magic 3 certificato in Cina Con un sistema di ricarica veloce da 30 W : Nubia Red Magic 3 è uno smartphone dedicato agli appassionati di gaming che dovrebbe essere presto lanciato sul mercato. Ecco le ultime anticipazioni L'articolo Il presunto Nubia Red Magic 3 certificato in Cina con un sistema di ricarica veloce da 30 W proviene da TuttoAndroid.

Anche il Lussemburgo ha firmato un accordo sulla “Belt and Road Initiative” Con la Cina : Il primo ministro del Lussemburgo Xavier Bettel, mercoledì, ha firmato un accordo con la Cina sulla “Belt and Road Initiative” (BRI), il grande e controverso programma di investimenti cinesi nel mondo per la costruzione di infrastrutture commerciali. L’accordo tra Cina e

Usa - Di Maio promette la «fase 2» Ma difende l'intesa Con la Cina : Entro il 10 aprile il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dovrà incardinare il Def, Documento di economia e finanza, sulla variazione del Pil prevista per il 2019. È ancora sostenibile l'...

Juventus - Cristiano Ronaldo in campo Con l'Ajax : si avvicina il momento della verità : ... per cercare di capire quanto le speranze di vederlo in campo nel match di andata con l'Ajax trovino riscontro nel mondo reale. Intanto dopo la ripresa di ieri, oggi alla Continassa il gruppo a ...

Wind Tre Business si avvicina ad imprese e professionisti Con le nuove offerte Super : Wind Tre Business ha annunciato oggi le nuove offerte di linea mobile che fanno capo alla linea Super pensate sulle esigenze dei professionisti L'articolo Wind Tre Business si avvicina ad imprese e professionisti con le nuove offerte Super proviene da TuttoAndroid.