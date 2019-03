ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Ila Firenze, il poliziotto “pasionario” di destra a Livorno e l’imprenditore moderato a Prato. Dopo una serie di storiche vittorie nelle ex roccaforti rosse della, ilprova ad andare alla conquista delle ultime tre città rimaste in mano a centrosinistra e M5s alle prossime elezioni di maggio. E lo fa con tre nomi ufficializzati dopo settimane di trattative e scontri interni alla coalizione: l’imprenditore Ubaldo Bocci (Lega) proverà a vincere nella culla del renzismo, Andrea Romiti (Fratelli d’Italia) a strappare Livorno ai 5 Stelle e Daniele Spada (Forza Italia) per riconquistare Prato dopo cinque anni di governo Pd. L’accordo sui tre nomi è stato trovato dopo un incontro tra i tre leader delMatteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. E alla fine la quadra è stata trovata attraverso il metodo della spartizione scientifica: ...

vinci3375 : RT @fattoquotidiano: Comunali in Toscana, il centrodestra si spartisce i candidati: dal manager cattolico a Firenze al poliziotto a Livorno… - erregi69 : Comunali in Toscana, il centrodestra si spartisce i candidati: dal manager cattolico a Firenze al poliziotto a Livo… - DondiMarisa : RT @fattoquotidiano: Comunali in Toscana, il centrodestra si spartisce i candidati: dal manager cattolico a Firenze al poliziotto a Livorno… -