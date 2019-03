Commissione banche | Sergio Mattarella firma e avverte | Nessun controllo sul

Banche - Mattarella scioglie i dubbi e firma la legge per la Commissione d’inchiesta : La legge conferisce poteri estesi e fa temere conflitti tra organi di Stato. Mattarella non avrebbe ricevuto garanzie, dubbi sulla presidenza

Banche - Mattarella firma la legge sulla Commissione d’inchiesta ma precisa : “No influenze su credito e giustizia” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la commissione di inchiesta sulle Banche fortemente voluta dal M5s. Dopo le notizie trapelate giovedì delle forte perplessità del Colle e la richiesta del governo, per voce di Luigi Di Maio, di “avviarla”, il Quirinale ha dato il via libera ma con una serie di paletti. Innanzitutto, l’analisi della commissione non deve diventare un ...

Banche - Mattarella firma legge su Commissione d’inchiesta : “Ma no controllo credito - sarebbe fuori da Carta” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la commissione di inchiesta sulle Banche fortemente voluta dal M5s. Dopo le notizie trapelate giovedì delle forte perplessità del Colle e la richiesta del governo, per voce di Luigi Di Maio, di “avviarla”, il Quirinale ha dato il via libera ma con una serie di paletti: “Non è in alcun modo in discussione, ovviamente, il potere del Parlamento ...

La Commissione d'inchiesta sulle banche deve partire. M5S e Lega in pressing : La Commissione d'inchiesta sulle banche deve partire subito. È la convinzione di M5S e Lega che chiedono a gran voce che si parta, all'indomani della richiesta di garanzie filtrata dal Quirinale, con Sergio Mattarella che incontrando i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha chiesto garanzie perché non diventi un processo a Bankitalia."Sulla Commissione d'inchiesta sulle banche non ...

Commissione banche - i timori del Colle | Mattarella difende l'autonomia di Bankitalia : Il Capo dello Stato riceve Fico, Casellati e Visco: la Banca d'Italia deve essere al riparo da ogni governo e indipendente. "Sotto esame" del Quirinale anche il nome di Paragone

