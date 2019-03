Commissione banche | Mattarella firma la legge | «Parlamento sovrano | ma no controllo

Banche : i poteri della Commissione d'inchiesta : La nuova commissione parlamentare di inchiesta sulle Banche , istituita da una legge approvata dal Parlamento in via definitiva lo scorso 26 febbraio con un voto quasi unanime dell'Aula della Camera, ...

Mattarella firma legge su Commissione d'inchiesta su banche : "No controllo su credito" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha oggi firma to la legge che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e creditizio che stata approvata dal senato il 7 novembre 2018 e dalla Camera il 26 febbraio 2019, arrivando infine al Quirinale lo scorso 1° marzo. Nel promulgarla, il Capo dello Stato ha anche scritto una lettera indirizzata ai Presidenti del Senato e della Camera, Maria Elisabetta Alberti ...

Commissione d’inchiesta sulle banche - i suoi compiti e funzioni : non le potrà essere opposto il segreto d’ufficio : La nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche , istituita da una legge approvata dal Parlamento in via definitiva lo scorso 26 febbraio con un voto quasi unanime dell’Aula della Camera (con 412 voti a favore, un voto contrario, tre astenuti) e promulgata oggi dal Capo dello Stato, ha un ventaglio molto più ampio di poteri rispetto alla precedente, seppur con i paletti auspicati da Sergio Mattarella, arrivando a toccare anche ...

Banche - il sì di Mattarella alla Commissione d inchiesta 'No a controlli sull attività creditizia' : Per questo serve un presidente autorevole, in grado di evitare qualunque strumentalizzazione politica e partitica'. Così il Pd in una nota.